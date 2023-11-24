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駕車這燈號不閃罰1200元？　南警提醒遵守以免危險又挨罰！

▲台南市警二分局提醒民眾，「行車不依規定使用燈光」常為民眾所疏忽，一違規恐將違反道交條例第42條挨罰1200元至3600元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警二分局提醒民眾，「行車不依規定使用燈光」常為民眾所疏忽，一違規恐將違反道交條例第42條挨罰1200元至3600元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

現今民眾車輛裝設行車紀錄器普及，除即時記錄行車道路狀況及發生事故可釐清肇責外，但也是行車狀況實記並為民眾來檢舉交通違規之來源，其中「行車不依規定使用燈光」常為民眾所疏忽，一違規恐將違反道交條例第42條挨罰1200元至3600元。

第二分局統計，2023年受理民眾檢舉不依規定使用燈光而遭舉發共計7459件，其中轉彎未使用方向燈有3169件，路段以西門路最多；變換車道未依規定使用方向燈共計4290件，路段以中華西路2段最多，也特別提醒民眾注意，以免駕車危險狀況百出且又讓荷包縮水。

依據道路交通安全規則規定，車輛轉彎及變換車道應提前使用方向燈，且均應全程使用至轉彎或變換完成，以便周遭車輛辨識前車動向，達預防駕駛及降低意外事故發生。

▲台南市警二分局提醒民眾，「行車不依規定使用燈光」常為民眾所疏忽，一違規恐將違反道交條例第42條挨罰1200元至3600元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市中西區圓環路型多，車輛行經西門圓環（西門路與民族路），因環內有十字路口，不論是進入或駛出，轉向均應使用方向燈，而東門圓環及湯德章紀念公園圓環因屬單一行向，進入不需要使用方向燈，但駛出圓環則要使用；另進入圓環後變換車道也應依規定使用方向燈。這些均是民眾駕車常疏忽，並也常因臨時變換車道或轉向未使用方向燈，而造成後方來車追撞。

市警二分局也提醒民眾駕車時，除遵守標誌、標線及號誌指示行駛外，車輛起駛、轉彎、變換車道或遇降雨等視線不清等情形，也應依規定使用燈光，除避免違規遭檢舉受罰外，更能保障行車交通安全。

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