25歲男性腰痠背痛睡不著　兇手曝光：原來是僵直性脊椎炎

▲「僵直性脊椎炎」是一種慢性發炎性關節的疾病，好發在男性，特別是在年輕族群。（示意圖／達志影像）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名25歲男性工程師，幾個月來時常有下背部疼痛的情形，尤其半夜，常常因為腰酸背痛影響睡眠，早上起來也會覺得背部很緊繃，要活動一陣子疼痛才會比較緩解。工程師本以為是上班壓力太大，或是久坐導致肌肉痠痛，自行貼痠痛藥膏仍無法緩解，直到上醫院求診經醫師檢查才知道工程師患有「僵直性脊椎炎」，經由藥物治療後，目前腰部不適症狀已改善許多。

台北榮總新竹分院兒童過敏免疫風濕科郭秉洋醫師表示，「僵直性脊椎炎」是一種脊椎與下肢關節的發炎性疾病。顧名思義「脊椎炎」是指脊椎發炎，包括頸椎，胸椎，還有腰椎；「僵直」則是因為脊椎發炎後，不活動時會感到僵硬不適，嚴重時還會無法彎曲，患者最常見的後遺症是「駝背」，最嚴重的是脊椎連粘硬化，像「竹竿」般而完全無法彎曲。

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「僵直性脊椎炎」是一種慢性發炎性關節的疾病，好發20到40歲的年輕男性，女性機率較低，女性即使罹患了「僵直性脊椎炎」，病情也較男性來的輕微，男女比例約為5：1。該疾病具有家族遺傳的傾向，家族中有ㄧ人得病，其他成員則有16%的機率罹病。

「僵直性脊椎炎」特徵是慢性的下背部疼痛，臀部疼痛，運動後疼痛會緩解，休息不動反而會慢慢痛起來，也時常有晨間僵硬的症狀出現。

▲臺北榮總新竹分院兒科/過敏免疫風濕科郭秉洋醫師（圖／臺北榮總新竹分院提供）

僵直性脊椎炎不僅僅是腰部不適症狀，也可能會影響到身體其他部位，郭秉洋醫師舉例，在眼睛會有虹彩炎，造成眼睛痛看不清；在頸椎，胸椎，腰椎與薦椎關節長期發炎會造成關節融合，影響關節的活動度；在周邊關節像是手腳或跟腱處也可能受到影響。

僵直性脊椎炎的治療方法，除了運動之外，還可以靠藥物控制疼痛及抑制發炎，或是手術矯正畸形。也有些患者會合併有發炎性腸道的問題，醫師說，如果未能早期發現早期治療，最常見到的就是變成竹竿樣的脊椎，不僅活動受到限制，將來骨折的風險也比較高。

醫師也提醒，如果時常有超過3個月的下背部疼痛及僵硬，休息無法減輕，腰椎運動範圍受限、擴胸範圍受限制，或是有僵直性脊椎炎的家族史，都可以前往醫院的過敏免疫風濕科接受抽血檢查與影像檢查。