僵直性脊椎炎背部重度彎曲　一次性經椎弓切骨矯正有效治癒

▲▼大林慈濟一次性矯正大角度駝背 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在中部大學任教的謝教授因僵直性脊椎炎使脊椎變形，疼痛難忍外，背部高達七十度的彎曲與頸椎歪斜讓他呼吸困難、走路不便，授課時因抬頭艱難而無奈放棄黑板書寫。日前他南下嘉義大林慈濟醫院求治簡瑞騰副院長，透過新式的一次性經椎弓切骨矯正術，讓他再挺腰抬頭。

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在東海大學畜產系擔任系主任的謝教授，日前回大林第一次術後回診，隔天就將以全新姿態重返校園，準備給大家一個大驚喜。他說，大學時在東海籃球校隊練習時發現右手抬不起來，原以為是肌肉或肌腱的運動傷害，直到讀成功大學研究所後，才確診為僵直性脊椎炎，而讓病情急轉直下，則是六年前在宿舍屋頂清樹葉時不慎跌落，讓脊椎變形日益嚴重。

謝教授表示，年輕時因為有很多理想等待完成，更擔心小孩還小，萬一開刀有閃失會影響家庭。但這幾年的肩頸痠痛和生活的不便真難以形容。因呼吸不順暢而走三、四十公尺就得休息，參加國際會議時很困擾。尤其上課時只能坐在椅子上用PPT授課，要努力抬頭才能看到學生的臉，腰椎變形也造成頸椎不適及頭痛，讓思緒大受影響。

第一次門診時，簡副院長傾聽謝教授的描述、仔細問診、檢查並詳細解說治療策略，豐富的臨床經驗與熱心積極的態度，讓他當下就決心動刀。

謝教授在術後第二天下床，太太看到腰桿挺直的先生，大呼：「簡醫師，你讓他長高了」，謝教授更說：「上面的空氣果然比較新鮮，地平線終於重現！」，憂鬱更一掃而空。他說，住院期間感受到醫療團隊傾全力照顧病人的真誠，期待病癒後能展開新生命，並一圓行萬里路勝讀萬卷書的夢想，把旅遊的心得化為課堂分享的素材。本身是藥學博士的他呼籲，很多人害怕吃醫師開的消炎或止痛藥，其實現今藥物療效好副作用又低，應遵循醫囑、規律服藥，有嚴重發炎要趕快抑制下來，不要形成惡性循環。

簡瑞騰表示，謝教授一月份來看診，從走路、彎腰駝背與無法抬頭挺胸，看來是很典型的僵直性脊椎炎病人。透過X光、電腦斷層與核磁共振的檢查下發現他腰椎變形達七十度，為了能看到前方，長期下來造成胸椎和頸椎代償性的過度後仰，結果頸椎歪一邊，不只腰椎變形，脖子和頭也疼痛不堪。

手術對策上，除須完整評估全身軀體變形外，更要考量未來生活的需求，避免過度矯正。簡瑞騰指出，傳統的經椎弓切骨矯正術，一節腰椎頂多能矯正約35度，若駝背嚴重，需隔一至兩周再進行第二階段手術，病人痛苦也增加手術風險。而在團隊經驗成熟以及在術中全程使用神經監測下，決定進行一次性的大角度切骨，畢其功於一役地完成55度矯正，讓教授一次手術就能抬頭挺胸，並解決呼吸困難、脖子疼痛以及進食不順暢等問題，也避免過度矯正反而不方便用電腦。

簡瑞騰呼籲，不要把任何腰酸背痛都當成是運動傷害，尤其是一、二十歲的男性當早上起床覺得背部僵硬、兩邊屁股會痛，或其他關節會痠痛等現象時，最好去抽血檢查。尤其有家族史，要提早檢測，可透過藥物來控制，並且搭配在醫院的復健以及在家的伸展運動，並避免長期姿勢不良而加重病情。若真駝背變形嚴重，影響外觀、甚至呼吸、進食，也毋需過度擔心手術，選擇有經驗的醫師和團隊，絕對可以如謝教授般，重見地平線，再現美麗人生。