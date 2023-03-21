　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

僵直性脊椎炎背部重度彎曲　一次性經椎弓切骨矯正有效治癒

▲▼大林慈濟一次性矯正大角度駝背 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲▼大林慈濟一次性矯正大角度駝背 。（圖／大林慈濟醫院提供

記者翁伊森／嘉義報導

在中部大學任教的謝教授因僵直性脊椎炎使脊椎變形，疼痛難忍外，背部高達七十度的彎曲與頸椎歪斜讓他呼吸困難、走路不便，授課時因抬頭艱難而無奈放棄黑板書寫。日前他南下嘉義大林慈濟醫院求治簡瑞騰副院長，透過新式的一次性經椎弓切骨矯正術，讓他再挺腰抬頭。

▲▼大林慈濟一次性矯正大角度駝背 。（圖／大林慈濟醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在東海大學畜產系擔任系主任的謝教授，日前回大林第一次術後回診，隔天就將以全新姿態重返校園，準備給大家一個大驚喜。他說，大學時在東海籃球校隊練習時發現右手抬不起來，原以為是肌肉或肌腱的運動傷害，直到讀成功大學研究所後，才確診為僵直性脊椎炎，而讓病情急轉直下，則是六年前在宿舍屋頂清樹葉時不慎跌落，讓脊椎變形日益嚴重。

謝教授表示，年輕時因為有很多理想等待完成，更擔心小孩還小，萬一開刀有閃失會影響家庭。但這幾年的肩頸痠痛和生活的不便真難以形容。因呼吸不順暢而走三、四十公尺就得休息，參加國際會議時很困擾。尤其上課時只能坐在椅子上用PPT授課，要努力抬頭才能看到學生的臉，腰椎變形也造成頸椎不適及頭痛，讓思緒大受影響。

第一次門診時，簡副院長傾聽謝教授的描述、仔細問診、檢查並詳細解說治療策略，豐富的臨床經驗與熱心積極的態度，讓他當下就決心動刀。

謝教授在術後第二天下床，太太看到腰桿挺直的先生，大呼：「簡醫師，你讓他長高了」，謝教授更說：「上面的空氣果然比較新鮮，地平線終於重現！」，憂鬱更一掃而空。他說，住院期間感受到醫療團隊傾全力照顧病人的真誠，期待病癒後能展開新生命，並一圓行萬里路勝讀萬卷書的夢想，把旅遊的心得化為課堂分享的素材。本身是藥學博士的他呼籲，很多人害怕吃醫師開的消炎或止痛藥，其實現今藥物療效好副作用又低，應遵循醫囑、規律服藥，有嚴重發炎要趕快抑制下來，不要形成惡性循環。

簡瑞騰表示，謝教授一月份來看診，從走路、彎腰駝背與無法抬頭挺胸，看來是很典型的僵直性脊椎炎病人。透過X光、電腦斷層與核磁共振的檢查下發現他腰椎變形達七十度，為了能看到前方，長期下來造成胸椎和頸椎代償性的過度後仰，結果頸椎歪一邊，不只腰椎變形，脖子和頭也疼痛不堪。

手術對策上，除須完整評估全身軀體變形外，更要考量未來生活的需求，避免過度矯正。簡瑞騰指出，傳統的經椎弓切骨矯正術，一節腰椎頂多能矯正約35度，若駝背嚴重，需隔一至兩周再進行第二階段手術，病人痛苦也增加手術風險。而在團隊經驗成熟以及在術中全程使用神經監測下，決定進行一次性的大角度切骨，畢其功於一役地完成55度矯正，讓教授一次手術就能抬頭挺胸，並解決呼吸困難、脖子疼痛以及進食不順暢等問題，也避免過度矯正反而不方便用電腦。

簡瑞騰呼籲，不要把任何腰酸背痛都當成是運動傷害，尤其是一、二十歲的男性當早上起床覺得背部僵硬、兩邊屁股會痛，或其他關節會痠痛等現象時，最好去抽血檢查。尤其有家族史，要提早檢測，可透過藥物來控制，並且搭配在醫院的復健以及在家的伸展運動，並避免長期姿勢不良而加重病情。若真駝背變形嚴重，影響外觀、甚至呼吸、進食，也毋需過度擔心手術，選擇有經驗的醫師和團隊，絕對可以如謝教授般，重見地平線，再現美麗人生。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
日本再見安掰了墨西哥！　他一壘→本壘「只花10.28秒」
灌春雨！　「連4天降雨熱區出爐」
iPhone相簿「1功能」驚呆她　一票人喊讚：從沒注意過
士林「出現一整排阿兵哥」　在地人曝原因
快訊／瑞信AT1債券秒變壁紙！　國人踩雷約17億
「演藝圈夫妻」5萬買BP黃牛票！　阿Ben酸：到底教會孩子什
錯過再等40年！「月掩金星」將登場　全台肉眼可見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從沒注意過！iPhone相簿「1功能」驚呆她　一票人喊讚：吵架專用

僵直性脊椎炎背部重度彎曲　一次性經椎弓切骨矯正有效治癒

連假擠爆高雄！不只10場演場會…壽山動物園、氣墊樂園免費玩

繁星放榜！虎尾高中1對1分析輔導見效　8人錄取醫學系

錯過再等40年！周五晚抬頭看「月掩金星」　全台肉眼可見

士林地區「出現一整排阿兵哥」　在地人曝原因

4星座要發了！清明節拜完袓先「財運被加持」：有望中樂透

3年才追到！超正女友「躺床1舉動」討愛愛　直男冷感：該怎麼辦

中山女高學創人員禁學生穿緊身褲　超瞎理由「校內有男老師」挨轟

嗜睡打呼鼾聲如雷找上門　達文西手術助睡眠呼吸不中止　

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

從沒注意過！iPhone相簿「1功能」驚呆她　一票人喊讚：吵架專用

僵直性脊椎炎背部重度彎曲　一次性經椎弓切骨矯正有效治癒

連假擠爆高雄！不只10場演場會…壽山動物園、氣墊樂園免費玩

繁星放榜！虎尾高中1對1分析輔導見效　8人錄取醫學系

錯過再等40年！周五晚抬頭看「月掩金星」　全台肉眼可見

士林地區「出現一整排阿兵哥」　在地人曝原因

4星座要發了！清明節拜完袓先「財運被加持」：有望中樂透

3年才追到！超正女友「躺床1舉動」討愛愛　直男冷感：該怎麼辦

中山女高學創人員禁學生穿緊身褲　超瞎理由「校內有男老師」挨轟

嗜睡打呼鼾聲如雷找上門　達文西手術助睡眠呼吸不中止　

經痛用暖暖包熱敷　依依「燙傷一片紅色疤痕」驚：還是要小心

日本再見安掰了墨西哥！　他開鬼步「只花10.28秒」一壘→本壘

集思永續解方　信義房屋與史丹佛專家跨國際視野與在地行動

妹妹出門玩累倒！汪「當枕頭」沿路護送回家　媽感動：最好玩伴

日本首相突訪烏克蘭　中國外交部：希望多做有利「局勢降溫」的事

「開車出門不見車」男外出迷途癱佳路旁　暖警助協尋人口返家

失智男躺機捷A2站…警助返家　花店妻送「玫瑰花」致謝遭婉拒

理想混蛋雞丁聲音太特別　遭說「沒辦法跟別人放一起」被迫離開合唱團

全台最大北海道展！SOGO忠孝館可樂餅咖哩飯、拉長起司蛋糕初登場

快訊／國1北上泰山段「2車追撞」　後方塞爆回堵12公里

影帝是你！戲精巴哥打針哭天喊地 滿臉委屈+顫抖...醫：擦酒精也哭？

生活熱門新聞

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

唐吉訶德將插旗台中！還有DONKI迴轉壽司

春雷要響了　「全台有雨」大變天

吉田正尚3分砲瞬間「新聞台跳1畫面」

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」店員哀喊

櫻花妹1人吃熱炒　隔壁阿伯熱情買單交朋友

今春分「天赦日」6大禁忌　過度愛愛下場曝

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

她癌症轉移苦求「不要救我」　醫回1句...萬人看哭了

液壓系統異常！星宇航空檳城班機「繞一圈折返桃機」　延誤4小時

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉了」

更多熱門

相關新聞

下背晨間僵硬疼痛　僵直性脊椎炎

下背晨間僵硬疼痛　僵直性脊椎炎

今年四十歲的阿良哥（化名）在年輕時就常出現下背痛，但活動伸展後就緩解，因此不以為意。不料沒幾天後下背痛反覆發作，吃止痛藥症狀也沒改善，讓他難以入眠且心情憂鬱，最後駝背到腰挺不直、頸椎也出現僵硬，造成轉頭困難，甚至痛到無法下床。

久病男刺死8旬老父　判刑20年定讞

久病男刺死8旬老父　判刑20年定讞

骨科名醫慘被P圖大賣酸痛藥膏！斗六慈濟醫院喊告

骨科名醫慘被P圖大賣酸痛藥膏！斗六慈濟醫院喊告

花16萬找槍手　役男裝病提早退伍

花16萬找槍手　役男裝病提早退伍

置換雙側全人工髖關節　揮別僵直性脊椎炎

置換雙側全人工髖關節　揮別僵直性脊椎炎

關鍵字：

僵直性脊椎炎嘉義大林慈濟醫院簡瑞騰一次性經椎弓切骨矯正

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應：謝謝關心

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面