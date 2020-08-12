　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

役男花16萬「僵直性脊椎炎」提早退伍　轉當同梯仲介…檢體都是同一人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

軍人、阿兵哥、志願役、義務役、當兵。（圖／達志／示意圖）
▲劉姓阿兵哥利用體檢槍手詐取診斷書成功體早退伍，還仲介同梯一起，遭到法官判刑。（示意圖／達志）

記者陳凱力／新竹報導

劉姓役男找來兵檢槍手詐取僵直性脊椎炎診斷書，並成功騙取體早退役，事後不但沒低調做人，反當起槍手仲介，再介紹同梯一起申請提早退役，窗事發後，劉男被依共同意圖免除職役詐偽疾病罪，判8月；幫助意圖免除職役詐偽疾病罪，判3月，而同梯也被依犯意圖免除職役而偽為疾病罪遭判刑4月。

據判決，24歲的劉姓男子因不想當兵，在2016年兵檢前花了16萬找上患有僵直性脊椎炎的「專業體檢槍手」林姓男子代檢。體檢當日，由劉男前往桃園國軍醫院的風濕免疫科，自述身體不適就診，醫生開令抽血、X光的檢驗單後，再由槍手林男帶著劉男的健保卡前往抽血、照X光，果然劉男最終的體檢報告也顯示罹患僵直性脊椎炎。

劉男前往新訓中心後，再以桃園國軍醫院開立的「僵直性脊椎炎」診斷書，向所屬單位申請因病停役，海巡署經審核後，准予劉男於當年5月退役。

劉男「吃好逗相報」，完全忘記做壞事要低調，還當起「槍手仲介」，再把林男介紹給同梯受訓的小劉認識，劉男也從16萬的介紹費中，抽取3萬元傭金，而小劉則和槍手依樣畫葫蘆再次前往醫院騙取體檢報告。

之後事情意外曝光，劉男見紙包不住火而前往自首，並向法官表示，為了照顧患病的老父，又不了解可申請服替代役，無奈之下行此之舉。

法官認，劉男未正視兵役問題，且未體認到當兵是每個男性國民應盡義務，卻選擇以偽造的方式來裝病逃兵，就算因家庭因素，也應循制度尋找解決之道，而不是花16萬元去找槍手代驗，所為並無可憐憫之處，更因此減損軍隊戰鬥力，危害國家安全，對其他役男也不公平，甚至幫同梯仲介，實有不該。

法官念及劉男自首犯罪，態度良好，也無前科，因此依共同意圖免除職役詐偽疾病罪，判8月；幫助意圖免除職役詐偽疾病罪，判3月。緩刑3年，期間保護管束，並應捐公庫10萬，及提供40小時義務勞務。另外，劉男提前退伍一事，因提前退役原因並非真實，是否回役，應由軍方依相關規定辦理回役，補服未完的役期。小劉則依犯意圖免除職役而偽為疾病罪遭判刑4月。另槍手林男尚在通緝中。

KIEHL'S契爾氏 金盞花精萃亮采水凝霜　解救混合肌、保濕修護一次搞定

►影／精神科醫師戀上護理長　他寫「腥情日記」表愛…小三嬌嗔：不准愛她

►怨她把錢花光還劈腿！情傷男水果刀恐怖報復　女友頸動脈慘被割斷噴血亡

►超噁慎入！霸氣萌犬變無毛骨頭狗　開門驚見「炸裂土石流」…眾人奪門狂吐

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
「買二線品牌冷氣」他24hrs狂吹：冷又省電！　內行5點打臉
星二代女星「反鎖房門」驚爆企圖輕生！警消破門救
快訊／國3驚傳死亡車禍！車翻覆噴飛路邊...1死1傷
被冬粉騙了！營養師揭「爆肥麵條Top12」　第1名嚇歪網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防疫也要分轄區！港女入境彰化→台北「法院暴露逾9小時」　疾管署：找彰化

「騎車載醉女」害後座摔死！他看一眼騎走...肇逃下場出爐

快訊／國道3號台通霄段驚傳貨車翻覆！1人噴飛倒地慘死

家境富裕爸爸是醫師！北投警務員侵占民眾遺失物上萬元現金　遭警督察送辦

嘉義女被撞慘死！20歲男抖認罪…神秘電話舉報「抓錯人」反轉案情

老翁闖鐵軌！自強號疾駛…他躺排水溝「頭裂腿骨折」亡　共影響8850人

台中男留遺書失蹤13天　空拍機驚見「遺體發黑」倒大雪山深谷

印尼蛇蠍女狠奪台商5工廠+店面　200萬買兇狙殺老闆棄屍西爪哇

洩漏15.6億元威力彩得主！前議員突然車禍「滿頭血」…送醫急救中

IG爆乳網美買包誤認遭詐PO文譙　正妹直播主粉專「半年沒工作」怒告

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

不守時拖行程、外幣不夠到處借　細數旅行「最討厭」的10種雷隊友

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

防疫也要分轄區！港女入境彰化→台北「法院暴露逾9小時」　疾管署：找彰化

「騎車載醉女」害後座摔死！他看一眼騎走...肇逃下場出爐

快訊／國道3號台通霄段驚傳貨車翻覆！1人噴飛倒地慘死

家境富裕爸爸是醫師！北投警務員侵占民眾遺失物上萬元現金　遭警督察送辦

嘉義女被撞慘死！20歲男抖認罪…神秘電話舉報「抓錯人」反轉案情

老翁闖鐵軌！自強號疾駛…他躺排水溝「頭裂腿骨折」亡　共影響8850人

台中男留遺書失蹤13天　空拍機驚見「遺體發黑」倒大雪山深谷

印尼蛇蠍女狠奪台商5工廠+店面　200萬買兇狙殺老闆棄屍西爪哇

洩漏15.6億元威力彩得主！前議員突然車禍「滿頭血」…送醫急救中

IG爆乳網美買包誤認遭詐PO文譙　正妹直播主粉專「半年沒工作」怒告

超撩名場面100%還原！　片寄涼太、橋本環奈「咬鼻之吻」親了5次才成功

再增1死！他扒掉2隻「土撥鼠皮」染疫...蒙古政府急呼籲：不要吃

吳鳳11年前「曾想離開台灣」　曝留下來原因：不要小看自己

中職／換打教換手氣？悍將10分都是全壘打破聯盟紀錄

美女醫專攻「肝膽腸胃科」！挑台東偏鄉看診…背後原因超暖心

蔡英文在華府智庫演說　提出台美關係三大任務

8/16起連推1個月！2成人以上同行哞哞屋指定用餐　0元升級東石生蠔吃到飽

防疫也要分轄區！港女入境彰化→台北「法院暴露逾9小時」　疾管署：找彰化

中職／戲劇性逆轉再逆轉　洪總：雙方都有瑕疵

智珉退團後最新動向曝光！　「YouTube影片全數刪除」鐵了心脫離演藝圈

社會熱門新聞

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

撞擊畫面曝！21歲女騎士遭撞飛　頭部重創搶救中

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

1歲兒在旁邊玩…她遭男客「3度強來」崩潰！

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

國際總會發聲明踢爆　救難教父跨國誆騙害台灣蒙羞

即／新竹行人闖軌　遭自強號撞上

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

床戰女下屬4年！出差征服5日本酒店

即／苗栗苑裡車禍事故！救護車車頭撞爛全毀

5年三度受海軍召集 　他3次都不到代價42萬

她喝到無法走路！清醒見人在旅社工程男待一旁

更多熱門

相關新聞

七年級生除役了！後備軍人身分默默消失

七年級生除役了！後備軍人身分默默消失

根據《兵役法》，中華民國男子依法皆有服兵役之義務，退伍後則成為後備軍人，不過期限一到，也會有除役的一天到來。就有網友日前在PTT的Gossiping板上問卦「大家知道七年級默默達成某項成里程碑嗎？」文中表示，未來七年內，所有七年級生將陸續「除役」，七年級生不用上戰場的話題引發熱議。

新北拍短片教新兵防疫4大招

新北拍短片教新兵防疫4大招

置換雙側全人工髖關節　揮別僵直性脊椎炎

置換雙側全人工髖關節　揮別僵直性脊椎炎

動作像竹竿！他一坐下脊椎爆痛…下秒送急診

動作像竹竿！他一坐下脊椎爆痛…下秒送急診

輕忽定期回診　30歲男子因僵直性脊椎炎寸步難行

輕忽定期回診　30歲男子因僵直性脊椎炎寸步難行

關鍵字：

僵直性脊椎炎提早退伍當兵役男

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

中和環球人潮輾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面