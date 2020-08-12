役男花16萬「僵直性脊椎炎」提早退伍　轉當同梯仲介…檢體都是同一人



▲劉姓阿兵哥利用體檢槍手詐取診斷書成功體早退伍，還仲介同梯一起，遭到法官判刑。（示意圖／達志）



記者陳凱力／新竹報導

劉姓役男找來兵檢槍手詐取僵直性脊椎炎診斷書，並成功騙取體早退役，事後不但沒低調做人，反當起槍手仲介，再介紹同梯一起申請提早退役，窗事發後，劉男被依共同意圖免除職役詐偽疾病罪，判8月；幫助意圖免除職役詐偽疾病罪，判3月，而同梯也被依犯意圖免除職役而偽為疾病罪遭判刑4月。

據判決，24歲的劉姓男子因不想當兵，在2016年兵檢前花了16萬找上患有僵直性脊椎炎的「專業體檢槍手」林姓男子代檢。體檢當日，由劉男前往桃園國軍醫院的風濕免疫科，自述身體不適就診，醫生開令抽血、X光的檢驗單後，再由槍手林男帶著劉男的健保卡前往抽血、照X光，果然劉男最終的體檢報告也顯示罹患僵直性脊椎炎。

劉男前往新訓中心後，再以桃園國軍醫院開立的「僵直性脊椎炎」診斷書，向所屬單位申請因病停役，海巡署經審核後，准予劉男於當年5月退役。

劉男「吃好逗相報」，完全忘記做壞事要低調，還當起「槍手仲介」，再把林男介紹給同梯受訓的小劉認識，劉男也從16萬的介紹費中，抽取3萬元傭金，而小劉則和槍手依樣畫葫蘆再次前往醫院騙取體檢報告。

之後事情意外曝光，劉男見紙包不住火而前往自首，並向法官表示，為了照顧患病的老父，又不了解可申請服替代役，無奈之下行此之舉。

法官認，劉男未正視兵役問題，且未體認到當兵是每個男性國民應盡義務，卻選擇以偽造的方式來裝病逃兵，就算因家庭因素，也應循制度尋找解決之道，而不是花16萬元去找槍手代驗，所為並無可憐憫之處，更因此減損軍隊戰鬥力，危害國家安全，對其他役男也不公平，甚至幫同梯仲介，實有不該。

法官念及劉男自首犯罪，態度良好，也無前科，因此依共同意圖免除職役詐偽疾病罪，判8月；幫助意圖免除職役詐偽疾病罪，判3月。緩刑3年，期間保護管束，並應捐公庫10萬，及提供40小時義務勞務。另外，劉男提前退伍一事，因提前退役原因並非真實，是否回役，應由軍方依相關規定辦理回役，補服未完的役期。小劉則依犯意圖免除職役而偽為疾病罪遭判刑4月。另槍手林男尚在通緝中。

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