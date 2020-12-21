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久病男被罵「吃軟飯」　記恨11月「我來殺你！」12刀刺死老父

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▲▼刀子,謀殺,兇殺,暴力。（圖／pixabay）

▲高雄蘇姓男子持刀殺害父親，判刑20年定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄蘇姓男子長期受僵直性脊椎炎所苦，無法外出工作，他又經營家中事業失敗，再加上父親責罵他「吃軟飯」。他氣得購買短刀藏放，直到近1年後，又回到父親家中，對父親說「我來殺你！」12刀刺死8旬老父。二審將蘇男判刑20年，最高法院審理後，採信二審見解，21日駁回上訴定讞。

判決指出，59歲的蘇姓男子，父親因經營生意有成，在家庭中極具權威，蘇男成長過程中還看過母親被祖母及父親罰跪、毆打，他還因替母親抵抗而遭父親痛毆。另外蘇男求學階段表現不佳經常遭父親責罵，成年後雖接手經營家中公司，但經營不善，最後賠掉家業。更慘的是，蘇男因罹患僵直性脊椎炎之病痛，無法勝任在外求職之工作，只好長期在家中協助妻子之保母工作。父親雖然常常資助他，但也因蘇男事業失敗，經常責罵他。

而2017年11月間，蘇男例行性回家探視父親，但父親再次嚴厲數落、辱罵他「吃軟飯」，最後更嗆他「不要再回來！」蘇男心生不滿，當天就花了7千元購買一把短刀藏放，之後就沒再探視過父親。一直到隔年10月底，蘇男認已生無可戀，打算跟父親同歸於盡。

案發當天上午10點多，蘇男帶著短刀、騎機車回到父親家。一進門就以台語對坐在沙發上的父親說：「爸爸，我那麼顧你怨嗎？你稍微病一下，就唉唉叫，我病了40幾年了！你為何對我這麼殘忍？」，父親怒罵：「那你回來幹嘛？」，蘇男冷血回：「我來殺你！」拿出短刀，朝父親猛刺12刀，殺死父親。家人趕緊出來制止蘇男，蘇男趁著家人撥打119求救時，持刀朝腹部、手腕、頸部割劃，隨即倒地不起。2人被送醫急救，父親死亡，蘇男撿回一命，檢方對他提起公訴。

一審將蘇男判刑17年，二審認為蘇男不思感念父親養育之恩，亦從未以善念面對父親望子成龍之心，反將人生的失敗、痛苦全部都歸罪於父親，致積累心中恨意，冀圖殺死父親減除自己之痛苦，犯罪情節嚴重，且未見悔意，因此改重判20年，褫奪公權10年。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

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