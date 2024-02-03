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社會 社會焦點 保障人權

攀池有山、雪山未投保　台中消防局兩度開罰...還將索賠

▲▼台中市消防局今年10天內，已針對沒有投保登山險、沒有救護證的山友，開罰2起。（圖／台中消防局提供，下同）

▲▼台中市消防局今年10天內，已針對沒有投保登山險、沒有救護證的山友，開罰2起。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

1對男女上月23日攀爬池有山，其中女子失溫，台中市消防局搜救人員連夜前往救援，順利救下山，2人都沒有投保登山險，也不具備初級緊急救護能力證照，依法至少開罰2萬元，不料，2月2日又發生一起7人攀爬雪山，1人有高山症的意外，雪訓人員3日凌晨零點30分連夜揹下山，平安送醫，這隊登山隊雖然具有初級救護證照，但未投保，依法開罰，短短10天已裁罰2件。

▲▼台中市消防局今年10天內，已針對沒有投保登山險、沒有救護證的山友，開罰2起。（圖／台中消防局提供，下同）

消防局2月2日下午4點43分獲報和平區雪主線369山莊，1名49歲曾姓女子身體不適，有高山症反應，立即派遣搜救人員前往，搜救人員晚間9點40分接觸曾女，意識清楚，肢體無力，血氧濃度88%，救援人員揹負下撤，3日零點32分至登山口，由救護車送往宜蘭羅東醫院。

消防局發現，這隊雪東線3天行程登山隊，有7人，其中一名團員出示初級緊急救護證明，因此僅依「未辦理登山綜合保險」部分，違反自治條例第11條裁處領隊。至於對曾女的索賠部份，則依搜救人員、搜救天數而定。

▲▼台中市消防局今年10天內，已針對沒有投保登山險、沒有救護證的山友，開罰2起。（圖／台中消防局提供，下同）

第一起開罰案件則發生在1月23日，有2名山友前往池有山登山，期間碰上寒流來襲，山區驟降大雪，登山路徑已積雪深厚，其中1人已有失溫現象，所處位置周遭無任何遮蔽物，亦未攜帶帳篷，僅有簡易式睡袋，保暖過夜裝備不足，無法自行前往山屋避難。

▲▼台中市消防局今年10天內，已針對沒有投保登山險、沒有救護證的山友，開罰2起。（圖／台中消防局提供，下同）

搜救人員擔憂山上天氣惡劣，顧及民眾有失溫生命危險，故連夜攜帶帳篷、保暖物品前往救援，並在空勤總隊直昇機協助下，平安下山，由救護車送往東勢農民醫院。

消防局呼籲，登山活動範圍涉及特殊管制山域，應由領隊帶領之，並依規定辦理登山綜合保險，並由領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照人員隨同，以確保活動安全。

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