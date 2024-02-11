初三「赤狗日」大凶！6禁忌別踩雷　在家睡到飽、勿啪啪

▲初三6大禁忌禁忌一次看。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳怡靜／綜合報導

大年初三又稱「天狗日」或「小年朝」，古時漢人也稱「赤狗日」，這天是春節中的大凶之日，人們不會在這天宴客，怕帶來貧窮。以下幫大家整理出6大禁忌，記得不宜過早起床，也不要出外拜年。

一、忌過早起床

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俗話說：「初一早、初二早、初三睏甲飽」，這天睡到飽是要避免和朋友聚會及宴客，以免沖煞。不過雖說要睡到飽，但也不可晚過未時，最晚在下午1點前就要起床。

二、忌外出拜年

赤狗日有貧窮、不吉利和憤怒之意，年初三避免出外拜年，以免招惹是非或與他人發生無謂爭端，僅在家中祭祀神明，因此年初三又有「小年朝」的別稱。

三、忌恩愛

過年連續從除夕忙到初二，初三好不容易能好好休息，若在這天行房，女生容易氣血不足，也防礙老鼠娶親，因此建議避開此日發生親密行為，夫妻才會恩愛。

▲大年初三應避免行房。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



四、忌宴客

初三不宴客也和赤狗日有關，既然都說不要外出，宴客更是要避免，以免來年受赤貧之苦。

五、忌吃過多米飯

相傳初三是「穀子生日」，為了祈求來年豐收，許多農民會避免吃米飯，以免得罪米神。加上剛好適逢老鼠娶親日，由於老鼠愛吃米粒和穀類，這天要避免和老鼠搶食。

六、忌點燈

相傳初三晚上是老鼠娶親的良辰吉時，應提早關燈入睡，不要熬夜開燈打擾到老鼠娶親，以免遭鼠患。可以的話，在家中廚房角落擺放米粒或糕餅渣，供老鼠食用，象徵和老鼠共享一年豐收，稱為「老鼠分錢」。