汐止五金店囤放「105公斤爆竹」超過管制量6倍　最重罰30萬

▲春節防止違法儲放、販賣爆竹，新北市消防局加強查緝。（圖／資料照）



文／中央社

新北消防局今天（6日）到汐止區五金賣場查緝違法儲放爆竹或未經核可販售的煙火，查獲約105公斤超量爆竹，其中含火藥量就達24公斤，超過管制量近6.38倍，最重可罰新台幣30萬元。

新北市政府消防局第六救災救護大隊今天表示，春節將至，為了防止商家違法儲放超量煙火、爆竹，或販賣未經核可煙火，特別成立聯合稽查小組加強查緝；今天到汐止區康寧街上五金賣場稽查，當場查獲超量爆竹，總重達約105公斤，其中火藥量就含有24公斤，已超過管制量將近6.38倍，依法開單告發，最高可罰30萬元。

新北消防第六大隊大隊長羅億田表示，超量儲存的爆竹除了依規定全數沒入外，也會依爆竹煙火管理條例開立舉發單，如果店家沒有投保公共意外責任險，將處6萬元以上、30萬元以下罰款；超量儲放則會處6萬元以上、30萬元以下罰款。

羅億田說，店家如果販售爆竹給兒童，可處15萬元以下罰款，若前述3項合併最高可開罰75萬元，呼籲業者不要心存僥倖；另外，民眾如果發現囤放大量爆竹煙火或違規施放，可通知消防單位前往稽查，如果屬實，會依查獲案件所裁處罰鍰額度的5%當作給檢舉人的獎金。