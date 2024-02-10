撞見住戶拿厚現金給陌生男！社區主委火速打110...成功逮狡詐車手

▲北市文山區某社區主委撞見高齡住戶拿一疊現金給陌生男，火速報警阻詐。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市文山第二分局日前接獲報案，1名社區主任委員指出，看到8旬住戶在社區後門拿一疊現金給陌生男，懷疑是被詐騙。景美派出所員警前往現場，發現老婦在LINE上認識投資虛擬貨幣商，故以55萬現金欲買泰達幣，警向她勸是「假投資詐騙」手法，老婦一度不信還替車手說情，經4名警輪流勸說，她才恍然大悟保住老本。

據了解，2日晚間8時許位於羅斯福路6段某社區大樓，社區主委發現住戶在一樓樓梯口交付一疊現金給1名陌生男子，由於2人碰面位置故意選在社區後門避開人潮，該女住戶年事已高，懷疑是遭詐騙，立刻撥打110通報轄區警方到場了解。

▲北市文山區老婦遇詐騙，所幸社區主委機靈報警，警民合作成功阻詐。（圖／記者黃宥寧翻攝）

景美派出所員警火速到場，主委也直接說明現疑有詐騙車手到場取款，經問8旬婦，她表示是在LINE群組認識投資老師購買虛擬貨幣，經由老師的助理聯繫幣商前來交易，想以55萬購買泰達幣，警認為老婦對虛擬貨幣電子錢包、幣鏈等均無認知，認遭詐，並將面交車手以現行犯逮捕。

老婦到派出所後，仍堅信自己為投資虛擬貨幣未遭詐騙，甚至替車手求情，經在場4名員警輪流勸說，提出類似案件新聞畫面供其檢視，告知這就是常見的詐騙手法，老婦才逐漸相信遭詐騙，保證不會再交付現金給「幣商」。

▲車手被依現行犯逮捕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，文山第二分局提醒民眾，詐騙手法層出不窮，除警方持續推動識詐1.5各項宣導外，民眾也應時時留意。關於「假投資詐騙」手法，只要民眾理解「投資一定有風險、穩賺不賠是空談」的道理，謹記「一聽二掛三查證」防詐騙口訣，遇到疑似詐騙情況提高警覺、小心查證，便能避免遭詐。