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女為了看「泰勒絲演唱會」不去閨蜜婚禮　新娘爆氣絕交：她是伴娘

▲泰勒絲補償猝逝粉絲家屬演唱會VIP座位。（圖／達志影像）

▲女子為了泰勒絲演唱會毀掉友情。（圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在廣播節目上向新娘坦承，雖然她已經答應好友要當伴娘，但是婚禮當天她臨時無法出席，因為她要去看泰勒絲(Taylor Swift)演唱會，誇張故事在網路上爆紅，最新消息傳出，新娘已經決定和她絕交。

名叫奧莉維亞(Olivia)的女子上月底在當地電台節目Fifi、Fev & Nick中，向新娘潔西(Jess)宣布，她突然不能去婚禮的震撼消息。身為伴娘的她表示，她12月時搶到泰勒絲2月17日舉行的演唱會門票，日期卻和好友的婚禮撞期，眼看婚禮即將到來，不知道該怎麼告訴好友的她，選擇在直播節目上向好友坦承一切。

女為了看「泰勒絲演唱會」不去閨蜜婚禮　新娘爆氣絕交：她是伴娘。（圖／翻攝自TikTok／fififevnick）

▲女子的爆炸性發言，也把電台主持人嚇一跳。（圖／翻攝自TikTok／fififevnick）

在電話撥出前，奧莉維亞告訴節目主持人，她知道潔西知道消息後一定會很生氣，因為已經有很多賓客因為泰勒絲演唱會不能出席，果然電話接通後，潔西聽完她的話傻眼，當場在節目上爆氣。

奧莉維亞向潔西提議，婚禮早上她還是會參加，但希望能讓她早點離開看演唱會，等看完演唱會後再趕回來參加晚上的派對。潔西則爆氣回應，「你在和我開玩笑嗎？你12月就知道了，竟然等到婚禮只剩3星期，現在才告訴我」。

2人最後在節目上不歡而散，影片爆紅獲得140多萬人次點閱。節目主持人近來又邀請潔西上節目、追蹤事件後續。潔西坦承，自從上次談話後，她已經和奧莉維亞絕交，「她說她看完演唱會再趕回來，這根本不可行，因為她是我的伴娘」，也不滿好友不早點和她坦承，反而選擇在節目中公開。

最新節目曝光後獲得近百萬點閱，大多數網友都支持新娘決定，「支持新娘絕交，她有權利生氣」、「要我的話，當然會選朋友的婚禮」、「泰勒絲演唱會門票雖然很難搶，但是好友的婚禮一生只有一次」。

@fififevnick The bride updates us on THAT bridesmaid Taylor Swift saga ???? #taylorswift #bride #bridesmaid #bestfriend ♬ original sound - Fifi, Fev & Nick
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