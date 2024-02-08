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社會 社會焦點 保障人權

獨／男人新天堂！大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好　　

▲日本松島新地的房間公開 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲日本松島新地的炮房公開 。（圖／「3號好時光」提供）

記者吳奕靖／日本大阪報導

過去講到日本大阪的情色區，很多人都會聯想到「飛田新地」，不過近年來「松島新地」竄起，一名自稱「3號好時光」的老司機在親身體驗過「飛田新地」和「松島新地」後，分享兩者之間玩法的差異，也冒險拍攝「松島新地」房間內照片，揭露其中的獨特之處。

「3號好時光」向《東森新媒體ETtoday》獨家揭露日本大阪新興的男人天堂「松島新地」，他笑著說松島新地的服務非常有口碑，小姐們是可以讓客人「動手」，同時時也能接受接吻，服務非常多，還會在事後幫忙客人清洗身體，這些玩法都是在「飛田新地」沒有的。

▲日本松島新地的房間公開 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老司機「3號好時光」分享飛田新地跟松島新地的情色體驗。（圖／記者吳奕靖攝）

不過飛田新地還是大阪的情色指標，「3號好時光」強調飛田新地的顏值真的是高！而且服務女子是跪坐在獨棟2層樓的日式建築一樓入口處，尋芳客一眼就能看到全貌，燈光美、氣氛佳，而且一整排都是，所以光是走一趟飛田新地的街道，視覺就讓人「賞心悅目」。

松島新地則是像是台灣的檳榔攤，同樣也是坐在一樓，不過他們會用桌子橫擋住下半身，頂多只能看到臉蛋，「3號好時光」坦言說，兩邊女子顏值的確有差異，若是喜歡走顏值派的老司機，他會推薦前往飛田新地，雖然兩邊價格的比較，松島新地1小時的消費會傳宜2到3千塊，但飛田新地的女子顏值真的高，也會像是吃快餐一樣，顧客到了二樓之後，就立刻提槍上馬，沒有「前戲」，消費完也是單純拿衛生紙擦擦就得離開，不過女子顏值真的夠值得貴一點。

不過飛田新地有些店家不接國外客，松島新地則是會接外國客，至於語言要怎麼溝通？難道單純靠身體語言就能通？「3號好時光」詭異笑說「得靠手機的翻譯軟體」，而且有些女子還會講一點點的英文，所以溝通上是沒有問題。若是跟小姐相處愉快，還能夠有意外收穫，就是跟女子私加line，下次就可以另約地點，不過這屬於接私客，被店家知道後會被開除。而房間的差異，飛田新地的房間就是簡單小小空間的褟褟米，環境舒適度上，松島新地還是略勝一籌。

「3號好時光」也獨家揭露「松島新地」的砲房差異，環境舒適度都非常好，有褟褟米、有浴室，空間也比飛田新地要來得好，因為飛田新地的只是簡單小空間的褟褟米，畢竟不希望客人久留，打完收工，才能接下一場。不過「3號好時光」雖然是老司機了，還是有一件事不懂，因為在交易結束之後，女子都會請客人小餅乾跟糖果，記者詢問是要幫忙補充體力？「3號好時光」說：有可能啦！

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