桃園市議會「大同寶寶」　30年硬實力四連霸議長

▲議長邱奕勝(左）樣貌、特質和「大同寶寶」的本土、效率服務極為相像。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝2022九合一大選及2024立委選舉，團結藍營全力輔選市長張善政及黨提名六席立委，為藍營贏回桃園市長寶座及揮出六席立委全上佳績，衍然地方政壇崛起的「桃園王」！由於邱奕勝樣貌、特質和「大同寶寶」的本土、效率服務極為相像，長年累積寬廣人脈，建立在地方政壇的硬實力。

對於被地方人士喻為外型、特質和「大同寶寶」相像？邱奕勝開心笑說：「大同寶寶」對三、四年級生而言，並不陌生，他是大同公司的贈品，誕生於國貨為傲的年代，相當受到大同產品用戶的喜愛，在當年以「企業玩偶」角色行銷與產品代言人，吸引消費者的目光，也是台灣最長壽也最成功的企業玩偶。

▲被喻為宗親黨的邱姓宗親，每逢大小選舉，不分藍綠力挺宗親候選人。（圖／擷取自邱奕勝臉書）

邱奕勝從政逾30年，由基層中壢市民代表出發，到四連霸議長，為人親切隨和，服務有效率，也是其立於政壇不敗的要因。邱議長說，選舉比任何一個行業還要競爭，從歷屆議員淘汰率就可以發現。因此，擔任地方民代除了要不斷追求新知，為民服務也要隨時創新，否則會被社會淘汰。

▲邱奕勝帶領藍營全力團結，二次大選贏得勝選佳績，展現政壇硬實力。（圖／擷取自邱奕勝臉書）

比如說，隨著網路崛起，運用臉書、Line和選民即時的互動，相當重要。2010年他擔任桃園縣議會議長時，深感在這個快速變動的世界裡，要不斷學習新的事物，保持學習的精神，才能讓自己有能力對社會做更多的貢獻，因此進入中原大學學習。

2020邱奕勝獲頒中原大學傑出校友，校長張光正說，邱奕勝就讀該校研究所期間，從未缺課，功課和研究論文「政治人物經營臉書策略之研究」，都是親自搜集資料彙整，而以第一名成績畢業取得資訊管理碩士。

做什麼就要像什麼？桃園市議會「大同寶寶」議長邱奕勝，期許新的一年，在市長張善政帶領市府團隊及六席藍營立委到中央為桃園爭取建設經費 市議會善盡監督、建言重任下，加速桃園各重大建設發展，打造新桃園成為宜居國際城市。