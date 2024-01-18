2024桃園立委選戰大獲全勝　地方喻他是政壇崛起「桃園王」

▲邱奕勝(右一)帶領桃園藍營大團結，六席立委全上。(圖／ET資料照)



記者楊淑媛／桃園報導

2024大選落幕，國民黨6席立委全上，振奮藍營士氣，更是繼2022贏回桃園市長寶座後，再次大獲全勝。桃園地方人士指出，這兩次重要選戰，議長邱奕勝帶領藍營大團結，是贏得勝選的要因。邱奕勝再次展現在地方政壇的硬實力，衍然地方政壇崛起的「桃園王」！

從政逾30年的邱奕勝，由基層中壢市民代表出發，到四連霸議長，因外型和「大同寶寶」極為相像，加上親切隨和，服務有效率，長年來，各界人士、社團前往議會拜會，累積寬廣人脈！因此，2022張善政「空降」桃園參選市長，

邱奕勝關鍵時刻整合藍營，挹注各方資源，藍營再贏回桃園。

▲邱奕勝(左七)帶領桃園藍營大團結，六席立委全上。(圖／ET資料照)

2024大選，邱奕勝趁勝追擊，再度帶領市議會藍營各區市議員，和市長張善政投入六個選區立委輔選，迎戰現任民進黨的行政院副院長、前桃園市長鄭文燦帶領的綠營選舉及輔選人士，選戰期間選情數度呈現五五波膠著，相當激烈，終在藍軍大團結，多數桃園人支持，為國民黨再次拿下佳績。

據了解，居住中壢區芝芭里的議長邱奕勝，是當地「正六代」的住民。早年芝芭里一帶都是農田，邱議長的父母務農且育有7名兒女，為了改善家計，邱議長的父親曾在市場販賣豬肉，為了增加家庭收入，邱議長求學過程，亦陸續於工廠打工、半工半讀，培養其克勤克儉的個性，為民服務更能秉以同理心，深獲民眾認同。

邱議長說，選舉比任何一個行業還要競爭，從歷屆議員淘汰率就可以發現。因此，擔任地方民代除了要不斷追求新知，為民服務也要隨時創新，否則會被社會淘汰，比如說隨著網路崛起，運用臉書、Line和選民即時的互動，相當重要。