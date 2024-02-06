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桃園市議會國民黨團新任總召出爐　徐玉樹：不卑不亢迎接挑戰

▲桃園市議會國民黨團新任總召出爐

▲桃園市議會國民黨團新任總召徐玉樹表示，將以不卑不亢迎接挑戰。（圖／國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市議會黨團6日召開黨團會議，出席黨團議員，以鼓掌方式，通過徐玉樹為黨團第三屆第二任總召。徐玉樹期未來國民黨議員問政符合民意需求，並與市府團隊共同合作建設桃園，爭取大多數選民支持，他會做好監督、協調工作，以不卑不亢迎接各種挑戰。

▲桃園市議會國民黨團新任總召出爐

桃園市議會國民黨團今天舉行會議，選舉新任總召，由桃園市黨部主委黃敏恭主持，議長邱奕勝、副議長李曉鐘及全體黨團議員出席，由於只有市議員徐玉樹1人登記，出席黨團議員以鼓掌方式，無異議通過由徐玉樹擔任第三屆第二任總召。

新任總召徐玉樹同時公布黨團幹部名單：副召集人：梁為超、詹江村、楊朝偉，執行長：簡志偉。黨團總召曁幹部交接典禮預定農曆年後上班第一的2月15日上午10時30，在於桃園市議會禮堂舉行。

市黨部主委黃敏恭表示，他以感恩、興奮心情參加黨團會議，前年市長及今年總統、立委兩次選舉的結果，對他而言是終身榮耀，他非常敬佩及感謝議長邱奕勝、副議長李曉鐘及所有國民黨團議員這些年來的努力，讓國民黨在桃園基層力量發揚光大。

新任總召徐玉樹指出，感謝黨團議員支持，從此刻開始，國民黨議員在桃園問政及其他各方面，除了配合市政府團隊施政，讓地方建設更為踏實之外，期望所有議員落實基層服務，以爭取多數選民支持。

徐玉樹表示，因應未來情勢變化，擔任市議員必須掌握社會脈動及趨勢，他會盡其所能做好市府及黨團之間溝通橋梁及各項協調工作，並以不卑不亢態度，迎接未來的任何挑戰。

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