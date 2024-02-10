春節連假疏運措施　中壢監理站籲民眾利用享優惠

▲春節連假疏運，中壢監理站籲民眾利用享優惠。（圖／中壢監理站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

春節連假已展開，為因應春節返鄉及旅遊人潮，公路局中壢監理站9日表示，該站已協調各公路客運業者，並於客運場站完成督導工作，確保車輛、駕駛及各項設施整備完善及確保充足之量能，讓各地返鄉的民眾能夠順遂返鄉與家人相聚。

中壢監理站站長吳金全表示，春節連假將湧現出遊及返鄉人潮，公路局為鼓勵民眾搭乘公路客運、減少私人運具使用，本次春節連假實施多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘88條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠。此外，凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運持同一電子票證於10小時內轉乘在地市區客運或公路客運路線，亦可享一段票或基本里程免費優惠。

另東部區域兩項加碼優惠(無法重複抵退，請擇優使用)，提供於東部往返之民眾享有更多元運具選擇。優惠一：搭乘東部國道客運即可利用去程之票證享有指定業者租車優惠，另持國道客運來回票+租車證明者，可享有車票折扣(租汽車折抵200元、租機車折抵100元)。優惠二：持東部台灣好行套票或合法民宿證明，享北宜、北花來回票四人同行一人免費，回程總票價再抵退200元。

為使民眾能夠順利搭乘各項公共運具，建議民眾可下載「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息；同時再次呼籲大眾連續假期期間多利用公共運輸工具，避免舟車勞頓【免塞車及免找停車位之苦！