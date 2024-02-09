全台通路「超殺優惠」懶人包！　咖啡豆買1送1、霜淇淋第2支5元吃

▲各大通路最新優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

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省荷包時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有零食乾貨買1送1，像是米果、小魚乾花生通通有，還有超商咖啡買1送1、霜淇淋第2支5元等好康，把握機會衝，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福

◎得意的一天國民優質調理油2L

優惠：378元買1送1

期限：即起～2月15日

◎萬歲牌綜合果／米果綜合果系列

優惠：198元買1送1

期限：即起～2月15日

愛買

◎盛香珍麻辣小魚乾花生95g

優惠：139元買1送1，平均每包69.5元

期限：即起～2月15日

◎舞Q空心年糕280g

優惠：58元買1送1，平均每包29元

期限：即起～2月15日

好市多

◎BINGGARE香蕉牛奶／草莓牛奶（保久調味乳／24瓶入）

優惠：現省140元

期限：即起～2月15日

◎科克蘭德國豬腳

優惠：現省40元／kg

期限：即起～2月15日

▲全聯、大潤發也祭出指定商品買1送1優惠。（示意圖／業者提供）

大潤發

◎桂格營養全穀奶系列600公克／罐

優惠：338元買1送1，平均每罐169元

期限：即起～2月22日

◎伯朗嚐家咖啡豆450g／袋

優惠：398元買1送1，平均每袋199元

期限：即起～2月22日

全聯

◎鱷魚石墨烯保暖長袖衫（發熱衣）灰M-XL

優惠：399元買1送1，平均每件199.5元

期限：即起～2月22日

◎珈琲人濾掛咖啡系列（9gx8入）

優惠：169元買1送1，平均每袋84.5元

期限：即起～2月22日

美廉社

◎指定糖餅禮盒

優惠：任選2件88折

期限：即起～2月20日

◎大杯經典美式

優惠：2杯49元

期限：即起～2月20日

▲全家霜淇淋第2支5元。（圖／記者蕭筠攝）

7-11

◎韓國熊津紅蔘飲系列

優惠：任選買1送1

期限：即起～2月20日

◎思樂冰

優惠：全品項第2杯半價

期限：即起～3月5日期間周五、六、日

全家

◎Let's Café特濃美式／特濃拿鐵

優惠：同品項買1送1（限現場領取）

期限：即起～2月14日

◎Fami!ce霜淇淋

優惠：第2支5元，口味任選

期限：即起～2月14日

萊爾富

◎究柔夾心吐司

優惠：搭配指定飲料只要49元或59元

期限：即起～2月20日

OK mart

◎阿華田聯名系列優惠

優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折

期限：即起～3月3日

◎哈根達斯迷你杯／雪糕

優惠：指定口味買3送2，優惠口味包括淇淋巧酥迷你杯、草莓迷你杯、比利時巧克力迷你杯、香草迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍脆皮迷你杯；巧克力脆杏仁雪糕、草莓雪糕、巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕

期限：即起～3月3日