全台通路「超殺優惠」懶人包！　咖啡豆買1送1、霜淇淋第2支5元吃

▲各大通路最新優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）
生活中心／綜合報導
省荷包時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有零食乾貨買1送1，像是米果、小魚乾花生通通有，還有超商咖啡買1送1、霜淇淋第2支5元等好康，把握機會衝，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。
家樂福
◎得意的一天國民優質調理油2L
優惠：378元買1送1
期限：即起～2月15日
◎萬歲牌綜合果／米果綜合果系列
優惠：198元買1送1
期限：即起～2月15日
愛買
◎盛香珍麻辣小魚乾花生95g
優惠：139元買1送1，平均每包69.5元
期限：即起～2月15日
◎舞Q空心年糕280g
優惠：58元買1送1，平均每包29元
期限：即起～2月15日
好市多
◎BINGGARE香蕉牛奶／草莓牛奶（保久調味乳／24瓶入）
優惠：現省140元
期限：即起～2月15日
◎科克蘭德國豬腳
優惠：現省40元／kg
期限：即起～2月15日
▲全聯、大潤發也祭出指定商品買1送1優惠。（示意圖／業者提供）
大潤發
◎桂格營養全穀奶系列600公克／罐
優惠：338元買1送1，平均每罐169元
期限：即起～2月22日
◎伯朗嚐家咖啡豆450g／袋
優惠：398元買1送1，平均每袋199元
期限：即起～2月22日
全聯
◎鱷魚石墨烯保暖長袖衫（發熱衣）灰M-XL
優惠：399元買1送1，平均每件199.5元
期限：即起～2月22日
◎珈琲人濾掛咖啡系列（9gx8入）
優惠：169元買1送1，平均每袋84.5元
期限：即起～2月22日
美廉社
◎指定糖餅禮盒
優惠：任選2件88折
期限：即起～2月20日
◎大杯經典美式
優惠：2杯49元
期限：即起～2月20日
▲全家霜淇淋第2支5元。（圖／記者蕭筠攝）
7-11
◎韓國熊津紅蔘飲系列
優惠：任選買1送1
期限：即起～2月20日
◎思樂冰
優惠：全品項第2杯半價
期限：即起～3月5日期間周五、六、日
全家
◎Let's Café特濃美式／特濃拿鐵
優惠：同品項買1送1（限現場領取）
期限：即起～2月14日
◎Fami!ce霜淇淋
優惠：第2支5元，口味任選
期限：即起～2月14日
萊爾富
◎究柔夾心吐司
優惠：搭配指定飲料只要49元或59元
期限：即起～2月20日
OK mart
◎阿華田聯名系列優惠
優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折
期限：即起～3月3日
◎哈根達斯迷你杯／雪糕
優惠：指定口味買3送2，優惠口味包括淇淋巧酥迷你杯、草莓迷你杯、比利時巧克力迷你杯、香草迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍脆皮迷你杯；巧克力脆杏仁雪糕、草莓雪糕、巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕
期限：即起～3月3日
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