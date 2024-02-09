　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台通路「超殺優惠」懶人包！　咖啡豆買1送1、霜淇淋第2支5元吃

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大通路最新優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

省荷包時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有零食乾貨買1送1，像是米果、小魚乾花生通通有，還有超商咖啡買1送1、霜淇淋第2支5元等好康，把握機會衝，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福
 ◎得意的一天國民優質調理油2L
優惠：378元買1送1 
期限：即起～2月15日

◎萬歲牌綜合果／米果綜合果系列
優惠：198元買1送1
期限：即起～2月15日

愛買
◎盛香珍麻辣小魚乾花生95g
優惠：139元買1送1，平均每包69.5元
期限：即起～2月15日

◎舞Q空心年糕280g
優惠：58元買1送1，平均每包29元
期限：即起～2月15日

好市多 
◎BINGGARE香蕉牛奶／草莓牛奶（保久調味乳／24瓶入）
優惠：現省140元 
期限：即起～2月15日

◎科克蘭德國豬腳
優惠：現省40元／kg
期限：即起～2月15日

▲▼全聯、大潤發年中慶。（圖／業者提供）

▲全聯、大潤發也祭出指定商品買1送1優惠。（示意圖／業者提供）

大潤發
◎桂格營養全穀奶系列600公克／罐
優惠：338元買1送1，平均每罐169元
期限：即起～2月22日

◎伯朗嚐家咖啡豆450g／袋
優惠：398元買1送1，平均每袋199元
期限：即起～2月22日

全聯
◎鱷魚石墨烯保暖長袖衫（發熱衣）灰M-XL
優惠：399元買1送1，平均每件199.5元
期限：即起～2月22日

◎珈琲人濾掛咖啡系列（9gx8入）
優惠：169元買1送1，平均每袋84.5元
期限：即起～2月22日

美廉社
◎指定糖餅禮盒
優惠：任選2件88折
期限：即起～2月20日

◎大杯經典美式
優惠：2杯49元
期限：即起～2月20日

▲▼全家草莓優格霜淇淋升級回歸、日本巨峰葡萄新口味開吃 。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家霜淇淋第2支5元。（圖／記者蕭筠攝）

7-11
◎韓國熊津紅蔘飲系列
優惠：任選買1送1
期限：即起～2月20日

◎思樂冰
優惠：全品項第2杯半價
期限：即起～3月5日期間周五、六、日

全家
◎Let's Café特濃美式／特濃拿鐵 
優惠：同品項買1送1（限現場領取）
期限：即起～2月14日

◎Fami!ce霜淇淋
優惠：第2支5元，口味任選
期限：即起～2月14日

萊爾富
◎究柔夾心吐司
優惠：搭配指定飲料只要49元或59元
期限：即起～2月20日

OK mart 
◎阿華田聯名系列優惠
優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折
期限：即起～3月3日

◎哈根達斯迷你杯／雪糕
優惠：指定口味買3送2，優惠口味包括淇淋巧酥迷你杯、草莓迷你杯、比利時巧克力迷你杯、香草迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍脆皮迷你杯；巧克力脆杏仁雪糕、草莓雪糕、巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕
期限：即起～3月3日

【你可能也想看】

►快筆記！超商最新「不知火橘霜淇淋」來了　限時8天搶吃買1送1
►小確幸快收！　速食店「炸雞買8送8」爽吃16天
►2月限定6天搶！　速食店「13吋大比薩半價吃」10口味任選

ET快訊
監獄除夕菜色曝！　鈕承澤、李宗瑞、連千毅「牢裡過年」超澎湃
博恩親口道歉：傷害一個朋友　龍龍淚崩公開心結
YouTube砸百萬刮刮樂！　掃機器不顯示興奮中大獎
老父親「出家失蹤」40年後還俗迷路　兒子怒吼：你回來幹嘛？
超哥傳抖內嗆：全台灣就陳沂跟Toyz被打？　深夜發聲了
除夕夜變天！　冷氣團發威2地區不到10℃
俄烏戰爭大變動！　澤倫斯基撤換總司令

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台通路「超殺優惠」懶人包！　咖啡豆買1送1、霜淇淋第2支5元吃

電視購物過年祭好康　抽機票、E幣等大獎，總額近百萬！

過年外送平台優惠一次看！漢堡披薩買1送1　輸入折扣碼滿199折50

好市多初一沒開！　全台各大賣場「過年營業時間」搶先看 

輕鬆HOLD住年後好狀態！醫師、營養師推「餐前喝高纖豆漿、年後輕鬆點」

超商超狂新年便當！每份爽吃「5顆鮑魚+秘製東坡肉」　即起限量開賣

4大超商「春節優惠」懶人包！　搶喝大杯拿鐵、霜淇淋買1送1

2024開春美妝TOP50關鍵字出爐！全網瘋「一功能」揭曉

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

李明珊「手當雞塊炸」二度燙傷　「掉了一層皮」還塗錯藥膏

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

Jessi一開口「男藝人全怕怕XD」　劉在錫驚見電子菸...結果超糗

王淨吐心聲：前幾天心情超差..　回顧2023突收驚喜..感動大爆哭！

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

全台通路「超殺優惠」懶人包！　咖啡豆買1送1、霜淇淋第2支5元吃

電視購物過年祭好康　抽機票、E幣等大獎，總額近百萬！

過年外送平台優惠一次看！漢堡披薩買1送1　輸入折扣碼滿199折50

好市多初一沒開！　全台各大賣場「過年營業時間」搶先看 

輕鬆HOLD住年後好狀態！醫師、營養師推「餐前喝高纖豆漿、年後輕鬆點」

超商超狂新年便當！每份爽吃「5顆鮑魚+秘製東坡肉」　即起限量開賣

4大超商「春節優惠」懶人包！　搶喝大杯拿鐵、霜淇淋買1送1

2024開春美妝TOP50關鍵字出爐！全網瘋「一功能」揭曉

屬龍免費爽玩！「6大樂園」春節優惠懶人包　身上有龍只要299元

美國援外案參院闖頭關　總額逾950億美元「含援助台灣」

新春連假搭乘機捷　車廂播放張善政拜年祝福

陸網紅剪爛「梅西13萬親簽球衣」疑造假！　他怒回：愛國心假不了

迎除夕10禁忌一次看！　說髒話會衰一整年

桃園走春旅遊熱點第一名　創下年逾2500萬人次高人氣

桃園休閒農遊春節不打烊！　農場漁港吃喝玩樂通通有

桃園客文館新春油彩繪畫、野草採集派對　歡迎參加

吉力吉撈·鞏冠領養浪浪「早上7點起床號」　取名Babo跟珍奶有關

北市清潔隊爆霸凌！　台大女博士搞「白色恐怖」

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

消費熱門新聞

超商今賣新年便當！每份爽吃「5顆鮑魚+秘製東坡肉」

只有今天！超商飲品「買10送10」來了

掌握超商1開運小物　龍年開運有訣竅

全台各大賣場過年營業時間搶先看

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

終於等到！超商美式、拿鐵「買1送1」爽喝

麥當勞本周「7大優惠券」出爐！

限時7天！超商大杯美式只要26元

4大超商「春節優惠」懶人包！

一咬爆餡！超商最新「爆餡草莓泡芙」

各大通路「激省優惠」懶人包！

超商今天限定搶美式、拿鐵買6送6

用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果

4大超商「春節咖啡優惠」搶先看

更多熱門

相關新聞

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

財政部日前公布2023年11-12月發票中獎清冊，百萬元雲端發票專屬獎部分一共開出30位幸運得主，其中有多達12人在超商小額消費就喜獲100萬元專屬獎金，趕快來對獎，在農曆春節給自己一份「最厚紅包」。

LAWSON推19款「增量47%不加價」！6塊炸雞50元

LAWSON推19款「增量47%不加價」！6塊炸雞50元

4大超商「春節優惠」懶人包！

4大超商「春節優惠」懶人包！

低溫來襲！超商暖暖包、咖啡飲品「買1送1」

低溫來襲！超商暖暖包、咖啡飲品「買1送1」

春節出遊！六福村陪民眾嗨翻

春節出遊！六福村陪民眾嗨翻

關鍵字：

搶便宜優惠賣場超商買1送1

讀者迴響

熱門新聞

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

10歲妹遭斧頭分屍　父母苦尋13年心碎

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

舒華二度病倒暫停活動！　「持續出現頭暈症狀」

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

冷氣團強襲10°C↓來了　8縣市低溫警報

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

獨／大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

除夕貼春聯「最旺時辰」曝光　7大禁忌要遵守

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

更多

最夯影音

更多
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大
PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面