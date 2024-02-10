彰化月影燈季至3／3　八卦山大佛光雕秀迎新春

▲彰化月影燈季開跑，時間到３月３日為止。（資料圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化月影燈季每年於八卦山大佛風景區展出，深受民眾歡迎，今年展出長達65天，特別以龍年及大佛光雕秀為主題，還與LINE貼圖多多欸(DODOA)合作，以多多龍代言本次活動，以「幸福多多。龍STAY」，傳達各種幸福感，縣府規劃各式主題燈區，璀璨浪漫、幸福多多。

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今年彰化月影燈季，展出到今年3月3日，長達65天，每天晚上5點30分至10點，每半個小時光雕秀展演一次，璀璨燈光加上氣勢磅礡大佛光雕秀，及各種幸福主題。有祥龍飛翔的幸福龍總來、粉紅旋轉木馬的粉紅幸福村、銀河星空及夢幻鏡屋的宇宙最幸福、化身巨龍的天空步道幸福龍無限等，與DODOA 地景裝置，將陪大家一起迎接嶄新的一年。

▲彰化月影燈季點亮八卦山大佛。

縣府指出，因為前往燈區之卦山路與東民街交叉路口平時即為易塞車路段，且山上停車場數量有限，建議賞燈民眾可搭乘火車到彰化火車站，再轉乘彰化客運八卦山大佛線18路公車上山，也可利用MOVOO公共自行車至縣立圖書館後步行上山，另外，搭乘高鐵者可於高鐵台中站搭乘台灣好行鹿港祈福線(6936)，於文化局站下車步行上山。

自行開車者可停於山下附近停車場，例如利和、南郭路、城市車旅、華陽停車場再依指標步行上山，另為維持交通順暢，周邊將視情況進行交通管制，請民眾從中山路進入上述各停車場，盡量避開東民街、公園路路段。

在卦山村還有小朋友很喜歡的粉紅旋轉木馬，只要憑2023年12月到2024年2月期間，在彰化縣消費300元以上的收據或發票(包含雲端發票)或現場加入彰化縣政府「愛玩彰化」LINE好友即可免費搭乘一次。

彰化縣政府城觀處表示，2024彰化月影燈季，請民眾多加利用大眾運輸工具，希望大家都能盡興愉悅的賞燈。相關資訊請上活動官網https://www.2024ch.com.tw查詢。