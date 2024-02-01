罕見！元宵迎「今年最小滿月」　天文館：下次再等62年

▲2024最大滿月與最小滿月比較圖。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立天文館今公布2月天象預報指出，農曆年後月亮逐漸變圓，但也逐日變小，2月24日元宵節將迎來今年最小滿月，「元宵逢最小滿月」是百年難得的巧合，而元宵最小滿月與即將在10月17日登場的最大滿月相比，大約是1元與5元硬幣大小的差異。此外，2月還有「月掩心宿二」、「火星合金星」等有趣天象。

天文館表示，2月第一個天象是發生在2月5日的「月掩心宿二」，各地發生時間視觀測地點略有不同，以台北天文館為例，心宿二在9時18分從月球亮緣掩入，10時5分由月球暗緣復出。雖然這次掩星發生在白晝，但由於心宿二為一等亮星，透過雙筒或小型望遠鏡仍有機會欣賞這場恆星突然消失的奇景。

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第二個有趣天象是2月22日晚間23時發生的「火星合金星」，天文館說，此時兩星相距0.63°，但仍在地平線下尚未升起，需至次日拂曉5時40分到黎明前，方可看見-3.7等的金星與1.3等的火星連袂出現在東方的低空。

天文館說，2月天象的重頭戲是農曆正月十五的元宵節（2/24），恰好也是今年的「最小滿月」，相當罕見，從20到21世紀的200年間僅發生過4次，下一次要等到62年後的2086年。

天文館進一步指出，元宵節當晚20時30分的「望」視直徑為29'25.7"，與即將在今年10月17日登場的最大滿月相比，有近12%的差別，大約是1元與5元硬幣大小的差異。相關天象資訊請參閱天文館網站「天象預報」。