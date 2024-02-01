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全國首創的青龍展演　今日在台東海濱公園登場

▲台東市元宵嘉年華會系列活動，由「AR沉浸式體驗展演」率先在海濱公園海洋意象廣場展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市元宵嘉年華會系列活動，由「AR沉浸式體驗展演」率先在海濱公園海洋意象廣場展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

2024台東市元宵節嘉年華系列活動，首次結合現代科技，全國首創的青龍展演1日在海濱公園登場。

台東市元宵嘉年華會系列活動，由「AR沉浸式體驗展演」率先在海濱公園海洋意象廣場展開。市長陳銘風表示，今年台東市元宵嘉年華推陳出新，在延續傳統民俗文化的同時，注入了現代新穎科技藝術，活化現有的觀光資源，重塑城市節慶新風貌，歡迎各地的旅客前來感受全新的元宵體驗。

▲台東市元宵嘉年華會系列活動，由「AR沉浸式體驗展演」率先在海濱公園海洋意象廣場展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

AR沉浸式體驗展演總共分為3大部分，包括：海濱公園的「飛天祥龍AR體驗區」、海洋意象生態廣場的「水族生態樂園AR體驗區」，以及運用FB及IG濾鏡的「元宵祈福天燈體驗」。

「飛天祥龍AR體驗區」以龍年意象做為發想，用神話中四大神獸之一的青龍做為展演主軸，青龍代表東方與春季，並掌管水域，保護河川及海洋、象徵吉祥和守護，透過AR技術，可以看見青龍在雲層中穿梭，降臨在太平洋的上空。

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

「水族生態樂園AR體驗區」最特別的是，能夠看見5種不同的台東特色魚種，包含：鬼頭刀、石斑魚、黃鰭鮪魚、珍鰺、梭魚，加上其他的海洋生物穿梭在礁石間，搭配富有親子特色的海洋意象生態廣場，形成宛如仙境中的海底世界，充滿童趣風格的水族生態樂園，最適合大小朋友一起來場海洋歷險記。

施放天燈是每年元宵節經典的活動，今年透過創意十足又獨特的「元宵祈福天燈濾鏡」，讓體驗者可在FB或IG自行設計祈福的訊息或畫作，透過社群平台施放天燈，把祝福傳送到世界各地。

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

市公所進一步說明，「飛天祥龍AR體驗區」體驗範圍，在海濱公園紅色相框至海洋意象生態廣場海邊。「水族生態樂園AR體驗區」體驗範圍，在海洋意象生態廣場。「元宵祈福天燈濾鏡」則是運用FB或IG濾鏡，無場地限制。

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