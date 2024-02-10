新北夫妻假牙扔垃圾桶丟了！隔天要出遊….清潔隊大動員尋獲

記者戴上容／新北報導

新北市三重一對夫妻日前吃完飯，不小心將自己最常使用的假牙丟到垃圾桶，直到下一餐要吃飯時，才發現發生離譜的意外，林姓夫妻事後趕緊致電到環保局，環保局立刻派員攔截，以防隨垃圾將物品傾瀉至貯坑，眾人在垃圾堆中尋找，20分鐘後幸運找到民眾所遺失的假牙。

事件發生在去年11月，林姓夫妻表示，他們在吃完飯後急忙要收拾餐桌上的垃圾，不小心把假牙丟到垃圾桶，由於第二天要出去旅遊，如果沒有假牙的話，將無法順利開口講話還有吃東西，於是趕緊致電給環保局，希望能找回生活中最重要的假牙！

環保局獲報後立刻派員攔截，防止垃圾車將假牙傾瀉至大型貯坑，清潔隊員派出大批人力，大家翻找出家庭垃圾，幸運的在垃圾堆中尋找20分鐘後，找到這對夫妻遺失的假牙。林姓夫妻非常感謝環保局在這麼快的時間內就掌握車輛，同時安排這麼多人力為民眾服務，真是非常感謝環保局的幫忙。

新北市環保局表示，下次倘真有類似事件發生，請民眾不要緊張，即時透過「新北樂圾車」網站查詢垃圾車所在位置，並掌握時效聯繫該區清潔隊，提出協尋的需求。但若垃圾進入八里垃圾焚化廠25公尺貯坑後，就沒有再找尋的機會了，環保局都很樂意協助民眾找回遺失物。