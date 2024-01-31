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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！彰化曳引車推撞機車20米　騎士「假牙掉出」遭輾斃

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣彰化市彰南路二段29日下午2時53分驚傳死亡車禍！1名58歲林姓男騎士在路口綠燈剛起步，慘遭後方同樣剛起駛的曳引車推撞，而54歲尹姓駕駛疑似不知道有機車卡在下方，一路推行約20公尺，導致林男遭捲入車底輾過，送醫搶救仍宣告不治，詳細肇事原因還有待後續調查釐清。

▲▼ 彰化曳引車輾斃騎士。（圖／民眾提供）

▲彰化曳引車輾斃騎士，假牙（紅圈）還掉在地上。（圖／民眾提供，下同）

路口監視器拍下這一段驚悚瞬間，只見機車遭曳引車從後方推撞時，車身不斷搖晃仍持續前進，但下秒騎士連機車一同倒地，可曳引車依舊沒有停下，繼續推行，最終騎士被捲入大車下，再被輪胎輾過，騎士出現時身軀已變成捲曲狀，嘴內假牙掉落一旁，路邊還有民眾全程直擊，驚嚇不已。

警方說明，當時尹男駕駛曳引車沿彰南路二段往彰化市區行駛在外車道，林男則是騎在曳引車前方，等到原本紅燈的路口轉為綠燈，2車同時起步行駛，尹男卻不慎推撞到林男車身，導致人車倒地卡在車頭，推行約20公尺才停下，而林男在過程中遭捲入車底輾過。

警消獲報到場緊急將林男送往彰化基督教醫院搶救，仍於下午5時42分宣告不治，死者家屬於同日晚間9時前往交通分隊製作筆錄，初步調查，雙方駕駛酒測值皆為0，肇責還有待進一步調查釐清。

▲▼ 彰化曳引車輾斃騎士。（圖／民眾提供）

▲▼ 彰化曳引車輾斃騎士。（圖／民眾提供）

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騎士「假牙掉出」遭輾斃！　驚悚畫面曝

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