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轟龍龍年一路發！走春東海岸全攻略來囉　包你順暢平安一整年

▲▼東海岸小野柳遊憩區、花蓮石梯坪遊憩區及綠島朝日溫泉都是著名的旅遊景點。（圖／東管處提供，下同）

東海岸小野柳遊憩區、花蓮石梯坪遊憩區及綠島朝日溫泉都是著名的旅遊景點。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

龍年開春行大運，觀光署東部海岸國家風景區管理處歡迎民眾到東部海岸旅遊走春。過年期間仍持續提供各項遊客服務及活動，讓各地旅客龍年來到東海岸行得平安、玩得盡興，度過一個難忘美好的春節假期，為美好龍年揭開序曲。

遊客服務方面，東管處轄管8處遊客中心除了2 ／9（除夕）休館一日後即正常開館，其中都歷遊客中心於2/10（初一）～2 ／12（初三），每日上午10:00、下午1:00各辦理一場「轟龍龍迎新春抽好運 」春節小活動，每場限額40人；二樓海洋區迴廊則有藝文平台系列｢寫給水璉部落的一封情書」展覽。都歷園區「阿美族民俗中心」2 ／8（小年夜）-2 ／9（除夕）休園，之後Amis旮亙樂團每日上午11:00及下午2：00、3:30安排了三場次的演出，除提供精采的阿美族樂舞表演及各項阿美族文化體驗外，還推出限量「lima文化體驗」套裝行程，請記得提前預約；另外海洋環境教室除2 ／9（除夕）休館，現場提供導覽解說，如超過10人以上團體請先事先預約。

▲▼東海岸小野柳遊憩區、花蓮石梯坪遊憩區及綠島朝日溫泉都是著名的旅遊景點。（圖／東管處提供，下同）

而在東管處所屬賣店、市集及露營區部分，都蘭月光小棧春節期間暫停營業、都蘭國入境大廳2 ／9（除夕）-2 ／11（初二）休息、月光海咖啡屋2 ／8）小年夜）-2 ／9（除夕）休息、磯崎海明漾泰式料理景觀餐廳2 ／7-2 ／9（除夕）休息及綠島朝日溫泉2 ／9（除夕）休息外，其餘賣店及市集春節期間均照常營業；露營區部分，花蓮瑞穗露營區正常營業外，綠島紫坪、花蓮石梯坪及台東小野柳露營區均因整修中暫停營業。

深受遊客喜愛的部落小旅行及花東觀光圈遊程方面，亦提供許多深度有趣的旅遊商品，詳細資訊可至東管處處網站、業者網站或粉絲專頁以及後附一覽表查詢，有興趣的遊客可事先預訂。

▲▼東海岸小野柳遊憩區、花蓮石梯坪遊憩區及綠島朝日溫泉都是著名的旅遊景點。（圖／東管處提供，下同）

大家最關心交通方面，東管處表示為提供旅客友善、便利、順暢之交通服務，東管處轄內重點遊憩區、部分路段及景點，有道路及停車管制，並安排人員及警力協助進行疏導，此外東管處透過中華電信系統發送LBS行動簡訊服務，遊客如持中華電信手機進入東海岸範圍，將會收到該區交通狀況簡訊提醒。東管處並已製作東部海岸春節連假交通疏運路網圖，歡迎民眾至東管處網站下載參考。

台灣好行-東部海岸線及玉長豐濱線郵輪式公車，春節期間均照常營業，並推出東部海岸線東部限定優惠，台灣觀巴「東海岸南段一日遊」春節期間正常營運。

▲▼東海岸小野柳遊憩區、花蓮石梯坪遊憩區及綠島朝日溫泉都是著名的旅遊景點。（圖／東管處提供，下同）

都歷遊客中心初一至初三有「轟龍龍迎新春抽好運 」春節小活動，每場限額40人。

東部海岸國家風景區擁有美麗的自然景觀、多元豐富的部落文化及人文風情，歡迎遊客造訪感受不一樣的年節氣氛，尤其在春節假期前重新開放的八拱橋、整修後煥然一新小野柳遊客中心，更是不容錯過！

相關資訊詳見附表，請持續關注東管處網站及FB臉書專頁。
東管處網站：http://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw
東管處粉絲專頁：
【Nga’ayho】你好，東海岸 https://www.facebook.com/ecnsa/
【交通疏運路網頁】http://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/Service/Traffic

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