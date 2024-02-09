侯友宜除夕親下廚！端出「愛心煲湯」謝妻女　背後感人含意曝

▲侯友宜除夕夜為妻女下廚。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜，下同）

記者閔文昱／綜合報導

農曆春節到來，今（9）日為除夕夜，家家戶戶這天都會齊聚一堂享用大餐，而過去曾多年缺席家中圍爐的新北市長侯友宜，今年也終於能和家人共度除夕夜。他今（9日）PO出自己親自下廚畫面，並稱為了感謝太太和女兒們一路以來最堅定的相伴，今天特地為家人端上一鍋「愛心煲湯」，也希望這鍋象徵金元寶意象的煲湯，能讓每位市民龍年順利豐收、富足有餘。

侯友宜9日晚間PO出照片表示，侯家的年夜飯口味清淡，必備的長年菜、家人愛吃的白年糕、台式蘿蔔糕、白菜獅子頭，再加上一鍋鮮甜的冬粉蛋餃魚湯，雖稱不上澎湃，但只要一家人能團聚在一起話家常，對他們來說就是最實在的幸福。

侯友宜感嘆，他長年以來總是因為公務忙碌、早出晚歸，家家戶戶熱鬧團圓的圍爐夜也無法例外，年夜飯時間無法回到家中吃，圍爐餐桌上五缺一，早已是司空見慣，不過他的妻女卻總是願意包容、體諒，當他回家時，還為他端上一碗熱騰騰的湯，一口喝下，總讓人立刻暖上心頭。

「謝謝親愛的妳們，我最強大的神隊友！」侯友宜感性說道，有時望著湯碗裡冉冉而生的蒸氣，眼眶不由自主地也積上了霧一般，除了感動，更多的是對家人的一份歉疚感，「畢竟從年輕時期起，全心全力投入公務的我像拚命三郎，不論擔任警察，或是進入市府服務，為了打擊犯罪、守護治安、為民打拚，不分晝夜，可以陪伴妻小的時間少之又少，妻女卻總是給予最大的支持，讓我可以義無反顧，盡心盡力為民付出。」

侯友宜透露，迎接金龍年，重大市政建設都正在軌道上如火如荼進行中，行腳一刻未曾停歇，「在一年一度的除夕圍爐中，能保留給家人一頓飯的時間，好好陪伴她們，彌足珍貴。今晚，讓我來為家人煲一碗暖心的湯，表達我的無限感謝。」

侯友宜說，藉著這碗有著象徵金元寶意象的「蛋餃冬粉年年有魚」幸福煲湯，他也要祝福每一位市民好朋友「龍舞幸福」，新的一年「吉龍舞春」、「龍舞春吉」，龍年順利豐收、富足有餘。