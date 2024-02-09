少12天！農曆龍年僅354天　「無春年」俗語：一年沒有春，寡婦遍地分

▲北京什剎海巨型龍燈。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

國曆2024年為閏年，2月出現4年一次的29天，全年共366天，不過，從明（10）日開始的農歷甲辰年（龍年）卻是平年，整年只有354天，兩種計曆方式出現12天的差距。對此，大陸天文氣象專家解釋道，陽曆每4年設置1個閏年，農歷根據月亮朔望變化定月，全年12個月，大月30天，小月29天，全年比陽曆少了10至12天。

▲上海七寶老街鐘樓廣場上的巨龍。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，為了調節12個朔望月與一個回歸年（4年一次）的時差，古人採用設置「閏月」的方法。現行農歷「置閏」方法是「十九年七閏」，即每隔2到3年增加1個月，增加的這個月叫「閏月」。有閏月的年份叫閏年，包含13個農歷月，年長384天或385天，反之，沒有閏月的年份稱為平年。

「閏月」的規則依據二十四節氣來定。農歷以十二個中氣作為十二個月的代表，二十四節氣從立春排到大寒，單數稱作節氣，雙數為中氣，如果一個農歷月內沒有中氣，這個月就稱為上個月的「閏月」。

農歷甲辰年沒有閏月，因此被視為平年，對應的國曆日期是從2024年2月10日至2025年1月28日，共計354天。

此外，在2023年有兩個「立春」，包括2024年立春在2月4日，當天對應的農歷時間為臘月二十五，還沒進入農曆甲辰龍年，因被稱作「雙春年」，然而，國曆2025年立春是2月3日，當天的農歷時間為正月初六，甲辰年已過，因此，甲辰年也被視為沒有立春節氣的「無春年」。

▲農曆春節到來，民眾上街採辦年貨。（圖／CFP）

在中國民間有一句俗語，「一年沒有春，寡婦遍地分。」意指當年沒有立春，寡婦就會增多，在無春的年份，具有不好的寓意，加上在封建社會裡「重男輕女」的觀念，家裡長輩都會認為無春年不好。

不過，還有一句諺語稱，「寡年無春臘月寒，來年六月天不閒。」意指來到沒有立春的年份，進入臘月時會比較寒冷，但到了次年六月，降雨降水的情況會增加。也就是說，以農業社會為主的舊社會中，六月份是夏種生長的關鍵期，有著豐沛的雨水滋潤，可以期待作物豐收，不一定是件壞事。