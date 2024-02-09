龍年到！上海有「龍」的地名特別多　高架橋下「九龍柱」藏都市傳說

▲上海高架橋下的龍柱。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

甲辰年（龍年）農曆春節明（10）日正式來臨，由於「龍」在中國傳統意義上具有吉祥、尊貴、帝王之相，普遍受到整個民族喜愛。在上海，有許多地名都和「龍」有關，特別是在延安高架橋興建時，傳出施工出現莫名原因延宕的問題，還在「高人」指點下，立了一條「龍柱」趨吉避凶，成為當地最有名的「都市傳說」。

▲黃浦江還有一個與龍有關的別稱「黃龍浦」。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，上海通志館綜合管理部副主任、編輯石夢潔分享了上海地方誌裡的「龍」，「當我們從地方誌裡考察這些地名的來源，發現它們有些得名於歷史事件，如青龍鎮；有些源自並不可考的傳說，如龍華寺；有些來自最直觀的水流形態，如盤龍浦；有些關係著沿海居民的精神信仰，如龍王廟村。」

上海最重要的水脈便是黃浦江，將城市一分為二，也是上海發展成為國際大都會的經濟命脈。除了一般人熟知的黃歇浦、春申浦、申江等說法外，黃浦江還有「黃龍浦」的別稱。地方誌記載中的這一別稱，最早出現在元末明初文學家楊維楨的筆記裡。究其原因不詳，或為江底的土質是壤土，既有泥又有沙，自古水色偏黃，因顏色得名。

▲上海龍華寺。（圖／CFP）

位於徐家匯的龍華寺是上海現存歷史最悠久，建築形制最完備的佛教叢林，興建之初有多種考據。其中，有一說認為，寺、塔建於三國吳赤烏年間，模板是清康熙年間僧道淵所撰《龍華志》引北宋葉清臣《記略》而來；一說為塔建於三國，寺建於唐代；還有一說為寺建於五代吳越王錢俶。

此外，另有傳說稱，三國時代高僧康僧會遊歷至此，得龍華蕩廣澤龍王之穴，召龍王向其乞地，龍王自知不敵，同意捨地。康僧會立寺之後，廟裡建有供奉龍王的殿堂；也有傳說稱，吳王孫權出巡，舟過此地，見火光燭天，詢問之下，知是故寺遺址，於是在此重建寺塔。

提到傳說，在上海最為人知曉的都市傳說莫過於延安高架橋和南北高架橋交會處的「九龍柱」。這兩條高架橋貫穿上海浦西，是交通上的重要大動脈。然而就在興建之時，這關鍵的接口處怎麼打樁都打不下去，讓施工的相關單位另謀他法，欲用「玄學」處理「科學」。

當時，相關單位請了數位精通玄學的「高人」到現場觀視，皆得「天機不可洩漏」的讖語，無功而返。直至請到上海玉佛寺的高僧「真禪法師」出面，才知道這打樁處是上海龍脈「龍頭」的位置，得先請神龍昇天讓出位置才打得下去。

果真，七根大柱在法事結束後順利完成施工，還傳出打樁時有紫氣從地下順著七根大柱冒出，最終，七跟大柱合而為一成為主柱，外部鑲嵌上雕工精美的九龍圖，取吉祥之意。不過，由於洩漏天機，真禪法師於當年12月便圓寂。

對於這神奇的「都市傳說」，在大陸官方則有「破除迷信」的說法，其實是施工團隊在當時對於打樁技術的不熟稔，在突破技術門檻後才順利完成，龍紋雕飾僅是為了裝飾和「鎮風水」之用。