王必勝度假貼姪兒「安安」滑雪帥照　網敲碗：快找德德組團

▲王必勝在threads貼出「我們家安安」帥照引發討論。（圖／翻攝自threads／victor_wang_19）



生活中心／台北報導

台糖豬肉驗出瘦肉精「西布特羅」爭議，引發衛福部次長王必勝與台中市政府連日互槓。王必勝前天出國休假，今在社群平台threads上貼出一張姪兒「安安」的帥照，表示：「雖然德德很紅，但這是我們家安安，大家參考參考。」貼文發出後引發大批網友按讚和留言，不少網友標記「德德」的爸爸、前立委鄭運鵬，笑稱安安和德德可以組團。

衛福部次長王必勝日前因瘦肉精爭議槓上台中市府，前天複驗結果出爐，食藥署與台中市政府複驗均確認豬肉含有「西布特羅」，但王必勝正好出國引發外界質疑，王必勝強調他早已安排休假出國行程。台中市長盧秀燕昨表示：「次長辛苦了，既然出國了就希望好好休假，祝休假愉快。」王必勝隨後在臉書回應：「也祝盧市長新年快樂，闔家平安。」

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人在國外的王必勝今天在threads發文，未再提及瘦肉精爭議，僅貼出姪兒「安安」在日本滑雪場的帥照，並表示：「祝各位脆友春節愉快，感謝大家關心和支持。」後面再補上一句：「雖然德德很紅，但這是我們家安安，大家參考參考。」

據了解，王必勝和妻子育有2名女兒。一開始不少人誤認「安安」是王必勝的兒子，王必勝下午在threads貼文補充：「姪兒喔（所以沒有經紀權），哈。」

此文貼出後，網友紛紛留言，有網友笑稱：「賣帥小孩騙讚雖然可恥，但有用！」也有不少人標記鄭運鵬：「德爸兒子的爹，最強對手已經登場嘍！」還有人敲碗要德德和安安組團。

▼王必勝貼文。（圖／翻攝自threads／victor_wang_19）