台糖肉品檢出瘦肉精為個案　許淑華：利用食安抹黑者應道歉

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台糖梅花豬肉檢出含瘦肉精「西布特羅」，引發各界譁然，但農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出；對此，台中市長盧秀燕說，已真相大白、水落石出，認同這次為單一個案。台北市議員許淑華表示，有一堆利用食安急著造謠抹黑的政治人物，在年節前夕造謠台灣豬肉有問題，其心可議，也應該道歉。

針對台糖豬肉驗出瘦肉精的風波，許淑華說，台中市長盧秀燕明確表示，台糖梅花肉片含瘦肉精一事是「個案」，連盧秀燕市長都認為沒有必要繼續在此「個案」事件上耗費更多社會資源，也證明了徐巧芯等藍營立委民代的說法都是自打臉，「在年節前夕造謠台灣豬肉有問題，其心可議」。

許淑華說，還有一堆利用食安急著造謠抹黑的政治人物，是否該認錯道歉？然而，問題的來源仍需查明，看看過往的腳尾飯事件、高端疫苗、宇昌案等等，有心政治人物為了政治利益，不停抹黑用心的台灣專業人士，「這些每天為保護我們食品安全而辛勤工作的人，卻無端端被陷入政治爭鬥和指責！」

「我想請問之前的造謠人士，要不要給那些無辜被捲入政治漩渦的基層食安人員、豬肉攤商，一個公道？」許淑華說，因為這些人的無端抹黑，在理當充滿團圓氣氛的年節前，卻讓台灣社會人心惶惶。

「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿！」許淑華再次強調，國家的立法委員是要為民眾「謀福祉」，而不是屢次使用政治操作欺騙社會大眾。