兒離家失蹤3年！警找到他竟迎來「心碎結局」　母懇託警轉達6字

▲許男離家失聯3年，桃園蘆竹警攔檢時意外找到人，但許拒絕與家人連絡。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、莊智勝／桃園報導

台北市內湖區一名許姓男子3年多前選擇離家出走，自此失蹤、音訊全無，許母遍尋不著下只好報警並通報列為失蹤人口；事隔3年後，終於在農曆年前傳來好消息，桃園警方7日深夜11時許意外尋獲失蹤的許男，但他不願返家、也拒絕與母親連繫。許母透過警方得知兒子仍平安在世後，情緒激動不斷致謝，並懇託警方轉達許男「好好保重身體」。

警方調查，許男多年前離家後就此失聯，許母聯繫不上，只好到派出所報案協尋，一晃眼3年過去，桃園蘆竹警方7日深夜11時許巡查時，於中興路一處巷口發現一名騎士冒雨騎車跨越停止線，於是上前攔下盤查，赫然發現騎士身分就是失蹤多年的許男，立即將他帶回派出所撤尋。

許男向警方表示，當年因個人因素離鄉背井到桃園居住多年，這段時間都未與家人聯絡，自身亦未使用手機，靠著先前的存款維生。由於當天氣溫下降，且還下雨，許男冷得直打哆嗦，警方還暖心提供燒仙草驅寒；經警方苦勸多時，許男仍不願與家人聯繫，並拒絕家人前來探視，無奈之下警方只好致電許母，如實告知。

許母得知警方尋獲兒子後，終於放下心中多年的大石，情緒十分激動，在電話的那頭不斷向警方道謝，但得知兒子拒絕與家裡聯絡後，仍難掩失落，只好懇託員警代為轉達6字，要兒子「好好保重身體」。