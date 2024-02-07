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社會 社會焦點 保障人權

獨／女師性侵小6童還產子　喊冤自己才是受害者「孩子不會給對方」

▲▼老師是個作育英才的職業，一舉一動都會影響學生深遠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲桃園女老師性侵小六男童判刑17年半，她稱她才是受害者。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／桃園報導

桃園市一名國小女老師，與班上小六男學生產生情愫，9度利用機會性侵男學生，不僅在某個學期開學第一天就發生關係，最後更懷孕生子，一審遭桃園地院重判17年6月，女老師不服，上訴第二審中。這名老師向《ETtoday新聞雲》喊冤表示，被性侵的是她，她才是真正的受害者，批評該生習慣性說謊，且感到背後有股力量在影響案情，希望司法能公正審判，法官能傳喚真正在場的證人，讓他們說實話。

女老師透過e-mail告訴《ETtoday新聞雲》，自己才是真正被性侵的被害人，而且是該生說謊，事發後該生表現一切如常、日常生活也無任何異狀，升學後還一直主動聯繫她；反而是她遭對方性侵後，出現輕生念頭，直到知道懷孕聽到孩子心跳，實在不忍心，並堅持把孩子生下來後，才慢慢將輕生的念頭去除。

女老師表示，事件緣由是2020年9月時，有其他學生向她反映，說該生會騷擾其他女生，經她詢問後，該生即在群組放話要找有社經背景的家長處理她。而她遭性侵後，2021年時她曾與該生對質，「對方清楚我從未傷害他，明顯表示他就是要害我」。

她也對判決表示不滿，強調自己開庭前提交的證據，法官完全沒有看，庭審過程也沒有讓該生接受交叉詰問，還扭曲她的證詞，甚至將對她有利證詞張冠李戴，「我才是真正的受害者」。

至於生下的孩子，女老師強調「絕對不可能交給對方」，並控訴在此次案件發生後，一直感到背後有股力量在影響案情，「看到一審結果更坐實有人為操控」，只祈求司法能公正審判，法官能傳喚真正在場的證人讓他們說實話。

女老師指出，法律該保護的是真正的受害者，而不是「未成年」，未成年說謊雖不用負責，但不表示可以無限上綱。未成年犯錯雖可以被原諒，但不表示他們可以為所欲為、逍遙法外。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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