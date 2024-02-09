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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「吉龍舞春」諧音哏猜到了嗎？　六都龍年春聯大比拚

記者皮心瑀／台北報導

喜迎農曆新年，家家戶戶都會貼上春聯增添喜氣。 《ETtoday新聞雲》特別帶您一起看看六都首長的春聯，由於適逢龍年，有地方大玩諧音梗，像新北市推出的「吉龍舞春」，不只有好兆頭的寓意，還是一款創意的國台語雙語春聯。

台北市：福運龍來

▲六都春聯。（圖／政府提供，下同）

▲六都春聯。（圖／政府提供，下同）

「福運龍來」用台語發音「好運都來」，門聯設計係以大氣、正氣、福氣三個意念，來設計書法字體風格和整體構圖。希望新年到來可以傳遞龍年的大氣、良善的正氣，和眾人的福氣；門聯背景的圖紋除了是象徵龍年的龍紋鱗片、也代表家家戶戶張燈結綵的過年燈籠意象。

新北市：吉龍舞春

▲▼六都春聯。（圖／政府提供）

「吉龍舞春」春聯是由新北青年書法家楊崇廉與設計師王景民合作創作。國語的吉龍舞春，以吉龍在春天舞動，象徵萬物復甦、經濟蓬勃發展，期許龍年順利豐收、富足有餘。而「吉龍舞春」的台語諧音就是「錢都有餘」，祝福大家龍年財運暢旺，賺大錢也能存到錢。

桃園市：龍來桃喜

▲▼六都春聯。（圖／政府提供）

「龍來桃喜」題詞，特別邀請桃園在地年輕書法藝術家王鈺權老師操刀揮毫，搭配圍繞在字體間飛騰向上的金龍，祝福桃園市民運勢步步高升。

桃園市長張善政表示，「龍來桃喜」有兩層寓意，一方面表達迎接龍年到來的喜悅，預示桃園將延續兔年之勢，持續打造安居樂業、事業興隆的城市；另一方面，「龍來」發音近似閩南語「攏來」，代表「攏來討喜」的意思，龍年邀請親朋好友一起來桃園，共同分享幸福和喜氣，發掘桃園之美。

台中市：福運昌龍

▲▼六都春聯。（圖／政府提供）

▲▼六都春聯。（圖／政府提供）

「福運昌龍」是出自知名書畫家程代勒老師之手；另推出限量隱藏款「龍賺大錢」則由市府參事葉國居書寫。

此外，春節的小紅包為「龍珠許願」，台中市長盧秀燕表示，今年全國各縣市只有台中有龍珠，象徵家戶心想事成圓圓滿滿、富貴有餘。

台南市：龍喜利來

▲▼六都春聯。（圖／政府提供）

2024台南建城400年，「龍喜利來」除了字面上有龍年歡喜獲益的好兆頭，透過台語發音也能呼應今年台南400盛事。

高雄市：騰龍獻瑞

▲▼六都春聯。（圖／政府提供）

陳其邁市長表示，龍是傳統吉祥的動物，配合龍年到來，市府製作開運小紅包、春聯、斗方春聯等新春小物，各有不同意涵，準備提供給市民朋友分送喜氣，春聯是由國內書法名家郭芳忠教授，為龍年春聯揮毫題字，《騰龍獻瑞》四字筆勢生氣勃勃，字如其人、令人印象深刻，希望帶給市民朋友滿滿喜氣與福氣，祝福大家平平安安、各行各業生意興隆

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