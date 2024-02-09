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《天方夜譚》真相大揭秘！原文書沒有「阿拉丁、阿里巴巴與四十大盜」

▲▼《天方夜譚》真相大揭秘！原文書沒有「阿拉丁、阿里巴巴與四十大盜」。（圖／賴慈芸提供）

▲《天方夜譚》的阿拉伯原文書其實沒有「阿拉丁、阿里巴巴與四十大盜」。（圖／賴慈芸提供）

記者許敏溶／台北報導

阿拉伯故事集《天方夜譚》（或譯《一千零一夜》）是民眾耳熟能詳的故事，〈阿拉丁〉和〈阿里巴巴與四十大盜〉更聞名全球。但學者研究指出，阿拉伯原文並沒有上述這兩個故事，最早出現在法國東方學家加朗（Galland）的法譯本，近年研究資料顯示，加朗採用敘利亞青年狄亞卜口述故事，才讓《阿拉丁》成為暢銷國際故事；更特別的是，原始故事中的阿拉丁，其實是中國人。

阿拉伯故事集《天方夜譚》膾炙人口，更因〈阿拉丁〉屢屢被改編為電影或動漫而成為焦點，但大家熟知的故事可能並非阿拉伯原汁原味。根據台師大翻譯研究所教授賴慈芸研究，《天方夜譚》從1900年開始有中文譯本，但這些譯本都不是由阿拉伯文直譯，而是由英文轉譯，證明加朗法譯本的各種英譯版本，才是20世紀前半葉各種中文譯本的主要源頭。

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賴慈芸說明，根據目前資料，在《天方夜譚》故事集中，〈阿拉丁〉和〈阿里巴巴與四十大盜〉這兩個代表性的故事，一開始就只出現在加朗的法文譯本（1717）中，阿拉伯原文的各種版本都沒有這兩個故事。在1839年時，東方學者雷恩聲稱加朗不夠忠實，推出他從阿拉伯文直譯的英譯本，自然也沒收錄這兩個故事。

至於〈阿拉丁〉和〈阿里巴巴與四十大盜〉這兩個故事從何而來？賴慈芸指出，其實是加朗根據敘利亞的手稿，再加上敘利亞青年合納‧狄亞卜（Hanna Diyab）口述的一些故事，包括膾炙人口的〈阿拉丁〉和〈阿里巴巴與四十大盜〉等，最後集結成加朗版的《天方夜譚》，也是目前的世界主流。而且原始故事中的阿拉丁，其實是中國人。

▲▼《天方夜譚》真相大揭秘！原文書沒有「阿拉丁、阿里巴巴與四十大盜」。（圖／賴慈芸提供）

▲《天方夜譚》原文書沒有「阿拉丁」。圖為1903年奚若譯的《天方夜譚》，譯序中說譯自冷氏（Lane），並非事實。（圖／賴慈芸提供）

賴慈芸進一步說明，狄亞卜是加朗的朋友從敘利亞帶回巴黎的翻譯，為天主教徒，能說法文， 1709年與加朗認識，兩人共見面12次，口述16則故事，其中10則為加朗採用，包括〈阿拉丁〉和〈阿里巴巴與四十大盜〉，近年狄亞卜的回憶錄出土，證實加朗的說法。

由於狄亞卜口述的部分故事，賴慈芸表示，並未出現在當時任何阿拉伯文手稿中，而被稱為「孤兒故事」。但加朗的譯本充滿東方情調，敘事精彩，受到歐洲熱烈歡迎。當代學者柯尼浦（Christopher Knipp）以阿拉伯文本對照各英法譯本之後，宣稱加朗本「比原文更好看」，「堪稱西方世界中最歡樂、最有創意、最成功的翻譯。」

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