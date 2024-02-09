婆婆裝哭「陪我回娘家」！豬隊友狂幫腔　媳婦神反擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

每逢春節「媳婦何時回娘家」總能掀起話題，不少家庭為此爭論不休，甚至撕破臉。一名女網友表示，婆婆竟要求他們一家子陪她回娘家，還不斷情緒勒索，而隊友則完全站在婆婆那一方；不過，她最後並未妥協，更反將一軍。

女網友在Dcard提到，婆婆請老公傳話給她，要小倆口今年過年帶孩子一起回她的娘家，「重點是還帶著哭腔、情緒勒索的方式跟我老公說，而理由則是娘家的人多，可以看我的小孩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，她十分錯愕，也立刻拒絕，直言「為什麼我要陪婆婆回她娘家？況且那些表哥、表姐都是不幫忙做事、坐等吃飯的那種。」

沒想到，隊友第一反應竟是回，「現在很多人都會先陪婆婆回她的娘家，再回自己娘家。」這番話讓她更傻眼了，忍不住驚呼「是我太久沒更新我的資訊，還是現在趨勢真是如此？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，原PO並未委屈求全，直言「我覺得提出這要求非常不尊重我以及我的娘家，我先生如果想當孝子，陪媽媽去我無所謂，結果婆婆因此不開心，老公則覺得我不可理喻。」

最後，在家族群組統計吃飯人數時，人妻直接幫隊友+1，接著表明自己和寶寶不出席，「感覺會被說話，但真的好爽。」而網友們則紛紛回應，「讓他除夕初一回妳家，然後初二就可以回婆婆娘家」、「現在很多人是婆家娘家輪流過節，或各自回原生家庭過節，讓妳老公選一個」、「幹嘛要給那些人看小孩，想看不會自己生」、「妳老公是來自哪個時空啊？」「什麼鬼故事？還要跟婆婆回她娘家，是有什麼毛病？如果感情很好就算了，但感情普通的話真的很不自在」。