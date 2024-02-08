他見春聯爬滿「好多符號」急求解　內行人解密：想發財想瘋了

▲農曆春節將至，家家戶戶紛紛在家門口貼上各式各樣的春聯。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

農曆新年將至，家家戶戶都在家門口貼上各式各樣的春聯，祈求能夠在接下來的一年為全家帶來好運吉祥，而通常春聯普遍都是中文字題上一些祝賀詞，不過，近期就有一名中國網友發現，鄰居家的春聯似乎和市面上常見的不同，反而是4張爬滿音符的五線譜組成，讓她感到好奇並在網路上求解，豈料，此篇貼文曝光後，迅速釣出許多內行人解密，「想發財想瘋了的意思。」

原PO在小紅書上發文表示，自己經過鄰居家門口時，意外發現4張別具創意的春聯，相較於普遍傳統的「春」、「福」及其他祝賀詞，鄰居家的春聯上充滿了五線譜及一堆音符，讓她看的一頭霧水並向網友們求解，「這個春聯有創意，但就是沒有懂哈哈哈，有哪位音樂系的朋友可以翻譯一下？」

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▲一名中國網友在小紅書上分享，有別於傳統的「春」、「福」及其他祝賀詞，鄰居家的創意春聯竟爬滿音符和五線譜。（圖／翻攝自小紅書）

此篇貼文曝光後，引起許多內行人紛紛在底下解密並解釋其中的含意，「上聯：發啦發啦發發啦，下聯：都發都發都都發，橫批：發啦都發！發！」、「還特地用強音fff加強力道哈哈哈。」原來春聯上代表的音符相當吉利，且必須利用音符在五線譜上的位置，正確讀出該音符的音後，才能夠讀出真正的含意。

一票網友也笑噴直言，「財神：看不懂。」、「財神爺不是音樂專業的看不懂。」、「財神：下一家。」、「上聯：1414114，下聯：4646446，橫批：4614，中間：4，感覺寓意可好可壞，關鍵取決於唸唱名還是唸數字。」

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