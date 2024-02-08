紫南宮借出4億「已還7億多」！　電子業青年一次還150萬

▲年假第一天，南投竹山紫南宮已湧入前來借、還金的信眾。（示意圖／報系資料照）



圖文／CTWANT

到南投竹山紫南宮借發財金是許多人重要的新年儀式，在今年年假第一天廟方的借、還發財金的服務窗口全面開啟，根據廟方統計，2023年借金就達4億元，還金更多達7億多元，主委莊秋安還透露，有名從事電子業的青年還了150萬元，是單筆還金的最高金額。

8日是年假的第一天，有200多年歷史的南投竹山紫南宮已湧入前來借、還金的信眾，有信眾表示，自己每年都會來向土地公借金，這已經列為每年須完成的清單之一，至今已超過10年了。

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據廟方統計，去年紫南宮借出4億多，目前已還回7億多，莊秋安還透露，許多民眾一次還10萬、20萬，有名從事電子業的青年還了150萬元，是單筆還金的最高金額。

信眾在「求金」後，通常最慢會在一年內「還金」，在還金時增添香油錢作為「還願」，在還金後有些信眾也會馬上再向土地公再次「求金」，做為永保平安。

而還金的時間，於求金的時間相同，還金的方式，則要攜帶身份證件或求金的紅包袋，裝上還金的金額，由服務小姐交付收據，完成求金及還金的手續。

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