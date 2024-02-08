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高雄男屁股卡吸盤！掛急診喊：塞進去出不來…醫取出「50cm柱狀物」

高雄一名男子，因為肛門卡異物掛急診。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲高雄一名男子，因為肛門卡異物掛急診。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

高雄一名中年男子掛急診，檢查發現屁股有個吸盤，結果拔出一支長達50公分的柱狀物，嚇壞在場醫護，原來是情趣用品，可能是使用不當，才會整支卡在體內，所幸進行麻醉後順利取出。

大腸直腸主治醫師蔡鎧隆收治該病例，他向《中時新聞網》提到，該名50多歲男子走路姿勢怪異進急診室，自述身體裡有東西，脫下褲子只見肛門口卡了一個吸盤，吞吞吐吐表示：「裡面還有…塞進去拔不出來了…」。

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蔡鎧隆隨即安排X光檢查，但影像並不明顯，嘗試拔出但男子太緊張，肛門愈夾愈緊，醫護便進行麻醉，肛門的括約肌放鬆後，順勢將卡住的柱狀物取出，一看是情趣用品「肛塞」，推測是男子使用不當，才會整支插進體內。而男子在取出肛塞後，立刻辦理出院，之後也沒回診接受追蹤。

蔡鎧隆坦言，這對大腸直腸科醫師來說很常見，求診者從肛門取出的異物多到數不清，他就曾從患者體內取出電池、手機、防曬乳液、蘋果、檸檬、水管、牛奶瓶、水管等，這次取出的「肛塞」則是長度最長，足足有50公分。

蔡鎧隆警告，從肛門置入異物，可能造成肛門創傷，東西體積太大或反覆操作，也可能造成肛門括約肌收縮力下降，進而導致失禁，嚴重還會造成大腸或直腸穿孔，甚至併發腹膜炎，有致死風險。

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