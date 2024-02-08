上國道小心「人在滑天在看」！駕駛左手1舉動嚇壞全場

▲小心國道科技執法。（圖／翻攝自Facebook／汽車專家 林大維）

圖文／CTWANT

滑手機對現代人來說，就跟呼吸一樣正常，但某些場合就是不適合滑手機，例如開車上國道還滑，可就害人害己！汽車媒體人林大維近日也在臉書貼出一張逕行舉發罰單的照片，只見畫面中的駕駛人竟然在國道上邊開車邊滑手機，此舉也被國道高處架設的科技執法攝影鏡頭拍得一清二楚，他也直呼「人在滑天在看，科技執法，本次攝影費是3000元！」

林大維近日在臉書粉專《汽車專家 林大維》PO出一張照片表示，過年大家上國道的機會很多，「人在滑天在看」，科技執法，本次攝影費是3000元。只見他貼出的逕行舉發罰單的照片中，銀色LEXUS自小客車駕駛，雖然雙手都握在方向盤上，但左手卻握著一支暗紅色的「手機」，開罰單位還特別標示出照片駕駛人的左手圈，甚至可隱約看到手機上的相機鏡頭，以及機身背面的廠牌LOGO。

貼文曝光也引發網友熱議，「支持開罰」、「所以我對鏡頭比YA，真的拍的到ㄟ」、「管你在看什麼，手持就是不行」、「我看是在看A片啦」、「導航應在出發前就設定好，而不是邊開車邊使用，別貪圖一時方便」、「3好+1好」、「恐怖吶」、「辛苦了天橋上的攝影師」、「害人害己」、「原來是看A片啊，嚇死我，那沒事了。還以為是在看google map勒，那多危險啊。」

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