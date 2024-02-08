回家過年了！金門返鄉一票難求　立委坐鎮松機⋯首班軍機送70人

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

國防部軍機支援春運機制今天正式啟動，協助搭載70位鄉親回到金門，早一點與家人團聚。現場負責協助的縣籍立委陳玉珍特別感謝中央相關部會與金門縣政府觀光處、同鄉會志工的通力協助，讓運機協助疏運的工作得以順利推展。

▲首批軍機送金門鄉親回家過年，民眾非常開心 。（圖／記者林名揚翻攝）

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今天（8日）是小年夜，也是春節連假的第一天，松山機場清晨5點多出現搶著登記候補機位的金門鄉親。陳玉珍上午偕同交通部次長林國顯、民航局長何淑萍、台北航空站主任鄭堅中等人前往現場，經清查還未購買機票的鄉親有近百人，陳玉珍當機立斷協調啟動軍機疏運作業。

▲首批軍機送金門鄉親回家過年，民眾非常開心 。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍表示，看到鄉親頂著10度左右的低溫趕到現場，然後又要虛耗時間苦苦等待，讓人看了相當不捨；所以他要求相關單位應該將心比心、苦民所苦，並立即啟動軍機疏運作業，讓鄉親們可以早一些回到金門與家人團聚。

據了解，針對此次春節空中航班，陳立委已多次與民航局、航空公司協調並加開4波的加班機， 但仍有為數不少的鄉親「無機可乘」，所以陳立委特別向行政院副院長鄭文燦、國防部長邱國正等人反映，並經過四次協調會後終於拍板7日至到14日這8天將有兩架軍機隨時待命，每天可提供6架次協助疏運，讓金門鄉親可以順利回家過年。

▲首批軍機送金門鄉親回家過年，民眾非常開心 。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍強調，春運重點時刻，他與服務團隊也會在機場隨時待命，同時堅守到最後一刻，期望能協助到所有鄉親都能順順利利、開開心心，並且早一些時間往返金門過個好年。

首班軍機於下午3時許抵達金門機場，一位林姓乘客表示，很感謝陳立委與軍方等相關單位的協助，讓他可以儘快回到金門準備過年；軍機坐起來也滿舒服的、航程大約一個小時。由於機會難得，他也跟其他旅客一樣，紛紛拿起手機拍照留念。