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與小池百合子交流市政　蔣萬安：期許未來有更深入全面的合作

▲▼台北市長蔣萬安歡迎日本東京都知事小池百合子訪台。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安歡迎日本東京都知事小池百合子訪台。（圖／台北市政府提供）

記者皮心瑀／台北報導

日本東京都知事小池百合子7日抵台，與台北市長蔣萬安會面，兩人交流市政，討論包括防災、人口對策、新創產業、環境永續發展等議題。蔣萬安也特別提到小池百合子凍卵補助政策的成效，也肯定Cool Biz（鼓勵不穿正式西裝、打領帶上班，從而減少對空調的需求、達成減碳）等政策，並表示希望未來能進一步深化交流與合作。

蔣萬安指出，去年因公務繁忙未能親自參加東京舉辦的G-NETS全球城市網絡永續高峰會，但對小池百合子的熱情邀請仍放在心上，感謝她對台灣的長期支持與關心，並曾在921大地震時積極協助，讓1000個組屋從日本順利運送來臺，並用於災民安置。

蔣萬安強調，台日友好是雙方政府和民間的共識，也期許未來台北市與東京有更深入、更全面的交流合作。台北市致力於邁向安全之都、運動之都和未來之都的目標。在防災和城市治理方面，已與東京都展開密切合作；在運動之都方面，台北市將在2025年舉辦世界壯年運動會，同年東京都也將舉辦聽障奧運會，兩場國際運動賽事；至於打造未來之都，蔣萬安提到，上星期北市府殷瑋發言人參加G-NETS的高階官員會議，對於東京都規劃的SusHi Tech (Sustainable High City Tech Tokyo)，還有TIB (Tokyo Innovation Base)印象深刻。

對於兩人談話內容，小池百合子說明，與蔣萬安就兩個都市所面臨的課題，如防災、人口政策和環境永續發展等進行了意見交流，尤其針對2025年東京舉辦的聽障奧運，以及台北市世界壯年運動會等議題合作進行了討論，希望能夠實現更深入的合作。

蔣萬安則表示，他對小池百合子的城市治理經驗深表敬佩，於今日討論的防災、人口對策、新創產業、環境永續發展等議題中，小池百合子推動凍卵補助政策的成效，也肯定以Cool Biz等政策進行永續認知的推廣，並表示希望未來能進一步深化交流與合作。

小池百合子與台灣關係深厚，昔日多次推動台日交流，曾在東京都知事任內出席東京台灣祭活動，與李登輝也有私交。這次來台展開為期兩天一夜的訪問行程，除了會晤總統蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮，也拜會蔣萬安。

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