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疑患「褐根病」！榕樹壓凹BMW、擊落行人　北市將協助申請賠償

▲▼北市仁愛路4段榕樹倒塌，砸凹停在車格裡的BMW。（圖／台北市公園處提供）

▲北市仁愛路4段榕樹倒塌，砸凹停在車格裡的BMW。（圖／台北市公園處提供）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區仁愛路四段452巷路口，6日上午11時41分發生一棵高達5公尺的榕樹倒塌，不僅砸凹停在車格裡的BMW，還有一名通過馬路的82歲陳姓女子也被砸中頭部。對此，台北市公園處6日下午表示，將積極協助傷者及車主申請賠償，而該棵榕樹樹幹基部腐朽，疑似罹患褐根病，將會取樣後進一步做病害檢測分析。

北市仁愛路4段452巷口今發生1株榕樹倒塌，壓倒1輛白色轎車，路過的一名婦人也受到波及，台北市公園處表示，已派工於12時20分至現場處理，於下午13時35分前排除倒樹恢復交通，傷者送醫後無大礙已返家，公園處已連繫慰問傷者並協助辦理賠償。

公園處指出，倒伏路樹為高9.2公尺、胸徑46公分榕樹，依照規定行道樹每月均做1次巡查，該株榕樹外觀生長翠綠無異常，倒伏後發現樹幹基部腐朽，疑似罹患褐根病，後續將會取樣送相關機關作進一步病害檢測分析；針對此一事件，公園處深表歉意，將積極協助傷者及車主申請賠償。

因該倒樹可能罹患褐根病，公園處近日將先行檢視附近樹木，及早發現是否有褐根病風險。公園處提及，為降低行道樹風險，原有巡查行道樹人員為24人，自有巡查人員12人及委外巡查人員12人，自今年起將再增加委外巡查人員8人，以增加相關巡查頻率，除日常修剪，颱風季節亦會加強修剪及支柱固定，每年均有辦理樹木病蟲害防治工程。

另外，目前已訂定北市行道樹修剪計畫，於5月防汛期前列出重要路段逐步執行，希望能將意外事件降至最低。

▲▼北市仁愛路4段榕樹倒塌，砸凹停在車格裡的BMW。（圖／台北市公園處提供）

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