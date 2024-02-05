抱走整桶發票「一張都沒中」　男辛酸背景曝：台北只有等死

▲台北一名老翁偷走騎樓的發票箱，想靠中獎發財。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

年關將近，但並非每個人都能如意過年。台北有一名80歲黃姓老翁，看到騎樓外有一箱要捐給慈善團體的發票，他竟起歹念偷竊，被店家發現後報警。警方發現老翁是一名通緝犯，身上帶了一張紙條，29字道盡了人生辛酸，讓人感到同情，除了依法將他送辦，也聯絡社福團體協助。

黃姓老翁日前行經台北市中正區南昌路，看到有店家把慈善團體的發票箱放在門口，心想可能中獎，趁四下無人，把發票連同整個箱子偷走。店家發現後立刻報警，警方調閱監視器，鎖定老翁的行蹤，在上個月25日逮人。

老翁坦承犯行，身上的紙條寫著「沒學問、沒結婚、沒兄弟、沒財產、沒存款、11年沒工作，台北只有等死」的紙條，透露沒有家庭、財產、生計窘迫，因為真的窮，才想靠發票中獎發財，無奈1張都沒中。此外，因為過去被告侵占遭到通緝，完全沒辦法找工作。

員警看到老翁的處境感到十分同情，仍依規定將他送辦，但也尋求社會團體幫忙，申請救助金，希望他能過一個好年，讓老翁感激不已，也對偷竊的行為感到後悔。

中正第二分局表示，該分局關懷轄區弱勢族群，呼籲民眾如得知有弱勢及亟需協助的個案，立即通知警方及社福機構，協助他們渡過難關。

延伸閱讀

▸ 逼媳婦「年終給3成」當紅包⋯婆婆喊：這是南部習俗 網笑翻：用燒的

▸ 紅衣女陳屍旅店 殯葬男搬大體驚「肚子有東西在動」…慟揭悲傷真相

▸ 過年計畫帶爸媽出遊！人妻被問「沒想到公婆」爆氣回1句 全網讚翻