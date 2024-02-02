盛傳韓國瑜要找李四川進立院　蔣萬安緊張：我把他抱得很開心

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委韓國瑜當選立法院長，但早在當選前就外界就盛傳秘書長人選相中過去有共事經歷、交情好的台北市副市長李四川，市長蔣萬安多次表態要留人，引發各界討論。對此，蔣萬安2日表示，川伯之前也有說不用幫他找新工作，「沒看到昨天我的萬安緊抱把他抱得很開心嗎？」

韓國瑜一如外界預期當選立法院長後，盛傳將找好交情的台北市副市長李四川擔任秘書長，綜管大小事務。台北市長蔣萬安昨幫李四川慶生，還大方「抱抱」，被連想是擔心李真的會離開當秘書長。

對此，蔣萬安2日出席貓空纜車新春換新裝記者會受訪笑說，「你們幫我找工作，又要幫川伯找工作，川伯之前也有說不用幫他找新工作，沒看到昨天我的萬安緊抱把他抱得很開心嗎？」

至於韓國瑜順利當選，蔣萬安說，昨天其實剛好第一時間有在電話上跟韓院長恭喜，相信新的國會一定會有新氣象，也相信立委一定會發揮強力監督施政的力量。

另外，蔣市府首次編列的預算前天通過，但當中有柯市府留下的10大爛攤約80億賠償金，是否會覺得負擔很重？蔣萬安說，非常感謝台北市議會各黨團對預算的支持，以及在審查過程的各項建議，「我們都會虛心接受，作為未來預算執行的重要參考及依循」。

蔣萬安提到，這次在整個預算的籌編跟後續審議工作，抱持一慣態度，面對問題、解決問題，所以當然負擔會有些重，但一定會依照議會的相關決議，在法定預算範圍內權力執行各項方案。