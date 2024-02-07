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北市提3策略打造「體感降溫2°C」　要求新建公有建物帶頭做起

▲▼北市都發局推動低碳家園3個策略「體感降溫減碳」、「建築能效降碳」、「密集綠覆固碳」。（圖／台北市都發局提供）

▲北市都發局推動低碳家園3個策略「體感降溫減碳」、「建築能效降碳」、「密集綠覆固碳」。（圖／台北市都發局提供）

記者袁茵／台北報導

全球暖化現象導致夏季持續高溫，近100年全球平均氣溫上升攝氏1.2度C，台北市上升平均溫度高於全球達1.8度C，台北市政府將以由公而私、先新後舊、先示範後要求等概念推動低碳家園，包括3項策略「體感降溫減碳」、「建築能效降碳」、「密集綠覆固碳」，其中針對建築能效要求，北市府已領先中央淨零碳排政策期程，由公部門帶頭做起，要求市府新建公有建築物，自2月起應達標1+等級。

台北市都發局表示，「體感降溫減碳」是以增加開發基地綠化面積及覆蓋率來達到水綠降溫，或透過建築物退縮及棟距加大達到通風散熱，或是增加連續性的樹木、騎樓等空間打造涼適的戶外環境，讓市民有意願外出活動休憩。

北市都發局長王玉芬表示，已經啟動「都市降溫宜居家園專案計畫」，針對綠容積、密集綠覆、深陽台及連續遮簷設施建蔽容積計算方式，進行專案都市計畫擬訂，預計今年完成法治化程序。

「建築能效降碳」是透過建築能效的管制，進而減少碳排放，例如在2022年8月要求北投士林科技園區的新建建築物，建築能效標示應達1級，2025年起需達1+級，換算下來1年可以節省1萬6309公噸的碳排放，約67座大安森林公園的固碳量。

都發局提及，為加速建築能效降碳政策的推動，北市已要求113年2月起市府新建公有建築物應達標1+等級，2024年5月起將要求非市府所屬公有建築物應達標1+等級；私人建築部分，將在2024年7月起勸導私有新建建築物應納入建築能效評估。

至於針對建築物在申請建築能效等級衍生費用部分，根據成大建築系教授林憲德指出，經過案例實際計算結果，空調型建築（如辦公大樓）工程造價應不會高出1.5%，而非空調型建築(如住宅大樓)工程造價幾乎不增加。

「密集綠覆固碳」是以增加綠化的方式來達到降溫的效果，例如增加林蔭大道、具雙排植栽的人行道、喬木眾多的森林公園等，可以由公部門主導由公共空間著手，從點、線及面來建構台北市的綠色基盤，達到降溫的效果。

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