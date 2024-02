23歲翻身百萬富翁！男自爆成功「500斬」　同時和6女友交往

▲男子自爆曾和500名女子睡過。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國洛杉磯23歲男子阿爾瓦倫加(Anthony Alvarenga)靠自己投資致富,年紀輕輕便成為百萬富翁,年輕又多金的他自爆曾和500名女人睡過,而且最多還同時擁有6名女友,感情生活非常吃香。

居住在洛杉磯市的阿爾瓦倫加,雖然現在過著每天換情人的自由生活,但他其實曾結過2次婚,第一段婚姻僅維持2周,第二段婚姻只有幾個月,育有4名孩子。他22歲結束第二段婚姻時,體認到自己不適合一夫一妻制,從此開始花花公子的放縱生活。

Millionaire who has slept with 500 women has strict rules for girlfriendshttps://t.co/rMh2MrIgjc pic.twitter.com/UIIEChiZ5h