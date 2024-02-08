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美軍無人機深入巴格達　擊殺真主黨指揮官

▲▼美國無人機在巴格達擊斃真主黨指揮官。（圖／路透）

▲美軍無人機在巴格達擊斃真主黨指揮官。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國無人機7日晚間在伊拉克首都發動攻擊，造成伊拉克真主黨旅（Kataib Hezbollah）一名指揮官和另外2名成員身亡。美方表示，死亡的指揮官負責該地區對美軍的攻擊行動，與上個月美軍駐約旦基地遭襲有關。

根據BBC報導，美國中央司令部（Centcom）證實，美軍無人機在當地時間7日晚間9時30分在巴格達發動攻擊，並擊殺了「負責計畫和參與襲擊該地區美軍的指揮官」，還有同車的2名成員也遇襲身亡。美軍強調，目前沒有任何跡象表明，有任何平民受到傷害。

知情人士透露，死者確認是伊拉克真主黨旅的高階指揮官薩阿迪（Abu Baqir al-Saadi），他當時正和另外兩名成員坐在車上，結果遭到無人機投擲炸彈攻擊，車子瞬間燒成廢鐵，3人確定死亡。

自美軍駐約旦基地遭襲造成3名美軍身亡後，美國過去幾天在敘利亞和伊拉克發動約85次空襲，但過去的空襲僅針對伊拉克和敘利亞邊境地區，這次無人機深入首都巴格達，並針對特定車輛進行打擊，可視為美軍報復行動的重大升級。

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