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社會 社會焦點 保障人權

「打女人又道歉」是江湖高招　內行人曝狠揍陳沂「買兇」行情

突發中心／台北報導

犀利網紅陳沂在5日遭人當街毆打，並由立委、議員和媽媽陪同下出席開記者會，強調整起案件就是預謀行為，警方目前也針對動手的21歲黃姓黑衣男手機、金流進行追查是否有幕後藏鏡人，道上兄弟對此事也表示，沒聽說過買兇「打女人」，而且打完還出來道歉有利於官司，實屬高招。

據悉，5日在北市松山區發生犀利網紅陳沂在北市松山區中八德路2段遭21歲黃姓男子毆打，事後也召開記者會，並在會中痛哭失聲，陪同的立委、議員也都同聲譴責暴力事件，且強調這是一場預謀犯案，而道上兄弟針對此事也透露端倪。

▲▼陳沂,陳菁徽,徐巧芯,鍾沛君，遏止私刑暴力歪風，守護全民人身安全 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲網紅陳沂被打在記者會上痛哭，江湖人士透露買兇還道歉實屬高招。（圖／記者屠惠剛攝）

江湖人士透露，平時可能因為陳沂言論太過犀利，因此得罪不少知名人物，有些人積怨已久，所以可能花錢買凶傷人，陳沂可能因此惹上麻煩，但也強調，之前針對「名女人」出手，幾乎都是潑糞、潑漆甚至砸車，這是第一次動手打女人。

一般來說，買兇打女人這件事情，會接手這種任務的還是會接下，通常如果對象是女生，可能就會潑漆、砸車甚至剪頭髮，主要達到嚇唬的目的，但是動手打女人會聯想到是「感情問題」，或者真的是積怨已深。

▲▼毆打陳沂，黃姓嫌犯訪問畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲動手毆打陳沂的黃姓男子出面道歉，黑幫人士透露，任務完成道歉有利官司，實屬高招。（圖／記者黃彥傑翻攝）

有黑幫人士表示，一般買兇行情價不一，主要評估部分，要先看對象知名程度、另外需要「修理程度」，像陳沂的案子約數萬元至20萬元不等，如果要到斷手腳的部分，可能基本起跳30萬元。

網紅陳沂因言詞犀利，頗具知名度，黑幫大哥也透露，動手前也要評估利害關係，因為儘管是傷害行為，但也可能成為矚目案件，扣除司法費用、易科罰金部分，所得利潤不高，所以一般黑幫不太可能接手，有可能是私下找缺錢小弟在農曆年前動手。

最後動手毆打陳沂的黃姓男子被警方查出，在案發前一小時就由車子接應到附近，也在事後主動出面針對動手一事道歉，江湖人士也笑稱，如果是買兇，結果出面道歉，直接把整套戲做滿做足，除了任務達成之外，道歉有利於官司判決，實屬高招。

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