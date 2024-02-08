暴打陳沂「理智腳色」遭拘提！疑演出「勸架劇本」　列共犯送辦

▲周姓男子（灰外套）當天原本是勸架的腳色，但警方追出周可能是共犯遭拘提到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

犀利網紅陳沂在5日步出北市松山區八德路2段的住處，卻被1名21歲的黃姓男子追打成傷，嚇得跑到一旁北市中崙消防分隊報案，警方事後依照傷害罪嫌將黃男送辦，事後又發現，原來黃在動手之前有車子接應，但是當時接應的周姓駕駛是扮演下車阻止的「理智腳色」，但是北市警松山分局在7日則以「拘提」方式帶回周姓男子。

警方調查，陳沂在5日遭21歲的黃姓男子動手毆打，事後黃姓男子辯稱因為喝酒醉，誤將陳沂的背影當作是網婆，所以才會動手打人，且黃姓男子事後也出面道歉，還主打親情牌，連黃男的母親接受訪問也表示，「他很乖、不是故意的啦」，希望陳沂對兒子能夠網開一面。

警方後續追查出相關端倪，發現黃姓男子平時在文山區活動，且有毒品、傷害的紀錄，另外周姓男子也具有竹聯幫明仁會成員身分，黃姓男子動手毆打陳沂當天，周姓男子先載著黃，在動手前1小時就在陳沂家附近徘徊，然後看到陳沂出來之後，黃再上前確認身分並且動手毆打。

▲黃姓男子在毆打陳沂後被警方逮捕，事後也出面道歉。（圖／記者邱中岳翻攝）

儘管第一時間，周在黃姓男子動手毆打陳沂的過程中，出面阻止黃的行為，所以5日當天就以「關係人」身分回到北市警松山分局配合說明，周姓男子5日則表示，當天載著黃姓男子到松山區找朋友，原本在車上睡覺，發現黃姓男子在動手打人，所以才會下車勸架。

警方事後發現周姓男子的車子在案發前1小時就在現場徘徊，所以擴大偵辦是否有「買兇傷人」的過程，發現周姓男子可能是陪同到場的共犯，7日持拘票前往逮捕周姓男子，並且帶回警局偵訊，周則一如原本所述，是在車上睡覺，發現黃打人後才下車阻止，訊後也依照傷害罪嫌將周送辦。

警方目前也都有採證周、黃2人攜帶的手機，持續從裡面過濾相關證據，不排除有買兇傷人或者是預謀行兇的可能，也持續過濾清查黃、周2人與何人接觸。