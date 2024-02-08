輕鬆HOLD住年後好狀態！醫師、營養師推「餐前喝高纖豆漿、年後輕鬆點」

▲過年大吃大喝擔心身體太負擔嗎？適時補充統一陽光高纖豆漿植物性蛋白質，讓營養更均衡。（圖／記者周宸亘攝、istock）

消費中心／綜合報導

農曆新年家家戶戶慶團圓，圍爐聚餐大魚大肉少不了，零食飲料整天吃個不停，海量美食卻暗藏了高油、高鹽、高糖及膳食纖維不足的危機，而且許多人立志「吃飽睡，睡飽吃」，作息很不正常，一個連假下來反而讓人身體負擔好大。想要年後輕鬆回歸好狀態，就從過年調整飲食開始，其實方法很簡單，知名營養師趙函穎及家醫科醫師蕭捷健都建議「過年期間攝取優質蛋白質和膳食纖維」，補足營養，讓身體少點負擔，年後比起其他人恢復狀態更是不只輕鬆一點點。

▲有滿滿優質蛋白質和膳食纖維的統一陽光高纖豆漿，不論是過年還是平時都是民眾攝取營養的好幫手。（圖／記者周宸亘攝，下同）

家醫科醫師蕭捷健表示，蛋白質是肌肉的好朋友，膳食纖維則能維持飽足感、促進腸道蠕動，而統一陽光高纖豆漿兼具兩種營養，使用非基改黃豆製成，是衛福部認可並建議民眾可攝取良好的蛋白質來源；「每盒有13.6克蛋白質，相當於近兩顆雞蛋；8克纖維質，相當於兩個拳頭的蔬菜」，滿滿營養讓統一陽光高纖豆漿被醫師大讚是「超級營養補充品」。在重口味年菜和零嘴飲料的夾攻之下，蕭捷健醫師除了推薦補充高纖豆漿，還分享春節飲食秘訣，那就是安排一天高碳日、配上一天低碳日，或是連續三天高碳日、前後低碳兩天，雙管齊下就能夠維持平衡，讓美食跟健康一起下肚幸福過年。

▲蕭捷健醫師推薦大家在油膩的春節飲食中，可以多多補充高纖豆漿，解膩又維持身體好狀態。（圖／翻攝自臉書）

▲春節吃不停，家醫科醫師建議低碳、高碳飲食交錯安排，搭配統一陽光高纖豆漿，就不怕身體狀態失衡。

營養師趙函穎也表示，統一陽光高纖豆漿有豐富的植物性蛋白質和膳食纖維，植物性蛋白質有助於修補身體的組織以及幫助肌肉的維持，提供足夠的營養又不讓身體太多負擔，過年高油高醣的年菜誘惑，不知不覺就吃過量了，想要HOLD住有型狀態，可以餐前喝高纖豆漿，黃豆提供優質的蛋白質營養，比起紅肉來說，豆漿零膽固醇的特性，可以給大家好體力又較沒有負擔；趙函穎與蕭捷健共同打造「統一陽光纖計畫」，提供大家超神進食術，在過年期間攝取優質蛋白質，年後會輕鬆一點，用好喝營養飲品打底，吃好喝好不挨餓。

▲趙函穎營養師表示豆漿零膽固醇的特性，可以給大家好體力又少負擔。（圖／翻攝自臉書）

▲年後開工想給人眼前一亮的絕佳狀態，營養師表示餐前喝高纖豆漿，年後就能輕鬆一點。

春節連假前後想有健康身體狀態，同時又能不忌口盡情享受豐盛佳餚，就靠一瓶「統一陽光高纖豆漿」搞定！滿滿蛋白質和高纖不僅解決大吃大喝帶來的身體負荷，搭配上營養師建議飲用方式，就能徹底封鎖過年飲食放縱、身體失控的可能性。

▲統一陽光高纖豆漿好喝營養又方便取得。