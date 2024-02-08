包紅包3眉角要注意！　專家再曝「紅包開運術」旺財氣

▲今年過年你有收到紅包嗎？（示意圖／記者李芷萱攝）

記者李芷萱／綜合報導

每到過年，許多人最期待之一的就是拿到家中長輩或晚輩給的紅包壓歲錢，不過除了將壓歲錢存起來，好好的利用紅包，也可以為自己招財。知名命理專家雨揚便傳授幾招紅包開運法，讓大家在新的一年也能充滿喜氣、財氣，好運旺旺來。

命理專家雨揚在臉書分享了一個「紅包開運術」，不只過年包紅包適用，平常有獎金、要給父母生活費時，也能使用，例如將錢放進紅包袋後，可以在紅包袋上面寫一些祝福語，像是「謝謝你的辛勞」等，拿到紅包的人則會把喜氣反饋給送紅包的人，這樣的喜氣一般稱作為彩氣，有彩氣就更容易有「財氣」。

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雨揚老師也提醒包紅包的3個「眉角」，紅包袋裝入新鈔可以迎財氣，再來紅包袋不要封口可以讓好運「長長久久」，如果有沾過喜氣的錢母，則可以放進紅包裡面，隨身攜帶的話財運也可以跟著來。至於收到的紅包可不可以直接花掉？雨揚老師建議可以先把紅包放在枕頭下，過了元宵節再拿去銀行存最好。

另外，命理專家吳美玲過去也曾分享，拿到紅包後有3種方式可以增加財運，一是存入銀行，第二則是可以把紅包放到開運皮夾內49天，當作招財錢母，第三個方式是將紅包放在枕頭底下，並用紅紙寫下出生年月日和「日日見財」。

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