南消東門消防隊携手衛生局　舉辦新春防火宣導與義剪活動

▲南消七大東門消防分隊，攜手衛生局舉辦了一場別開生面的關懷及宣導活動，結合防火宣導與新春開運精神健康義剪活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在新春佳節來臨之際，南消七大東門消防分隊，攜手衛生局舉辦了一場別開生面的關懷及宣導活動，結合防火宣導與新春開運精神健康義剪活動，以提高居民安全意識，同時透過各種社交活動，關懷身心弱勢群體，促進社區共融。

活動在節慶氛圍中拉開序幕，東門分隊以互動宣導的方式，將防火宣導的重要性教導給參加活動的市民夥伴，而且此種方式將使市民更容易理解與吸收。在活動舉辦的同時，衛生局也結合民間美髮沙龍舉辦了新春開運義剪活動。這不僅為參與者提供了美髮的機會，更創造了一個幸福城市的共融空間，強調了對弱勢族群的關懷與照顧的精神。這次活動特別注重弱勢群體的參與，透過溫馨關懷的防火宣導暨義剪活動，為這弱勢族群注入滿滿幸福的能量。

消防局第七大隊大隊長石家源表示對於此次跨局處防火宣導活動深感欣慰。這次活動的成功不僅來自東門分隊的用心策劃，也得益於衛生局的全力支持，以及市民的熱情參與。他強調，這場活動不僅僅是一次新春慶典，更是一次成功的防火宣導與社區關懷的結合。透過這次活動，成功地將防火意識融入了社區節慶中，讓居民在歡樂的氛圍中學到實用的安全知識。

消防局長李明峯對此次防火宣導暨義剪活動表示滿意，並給予高度的評價。他讚揚活動的目的性，並強調了防火宣導對社區的深遠意義。李明峯局長表示，這次活動不僅提供弱勢關懷，更是在慶典氛圍中強化市民的防火意識。

市長黃偉哲對這次社區活動給予全面支持和高度讚譽。他感謝所有舉辦活動的東門分隊及衛生局，強調跨局處的宣導暨關懷活動，體現了政府和社區攜手合作的典範。黃偉哲市長表示，政府對社區安全的關切不僅體現在宣導活動中，更體現對韌性防災社區的全方位支持。