　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南消東門消防隊携手衛生局　舉辦新春防火宣導與義剪活動

▲南消七大東門消防分隊，攜手衛生局舉辦了一場別開生面的關懷及宣導活動，結合防火宣導與新春開運精神健康義剪活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消七大東門消防分隊，攜手衛生局舉辦了一場別開生面的關懷及宣導活動，結合防火宣導與新春開運精神健康義剪活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在新春佳節來臨之際，南消七大東門消防分隊，攜手衛生局舉辦了一場別開生面的關懷及宣導活動，結合防火宣導與新春開運精神健康義剪活動，以提高居民安全意識，同時透過各種社交活動，關懷身心弱勢群體，促進社區共融。

▲南消七大東門消防分隊，攜手衛生局舉辦了一場別開生面的關懷及宣導活動，結合防火宣導與新春開運精神健康義剪活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動在節慶氛圍中拉開序幕，東門分隊以互動宣導的方式，將防火宣導的重要性教導給參加活動的市民夥伴，而且此種方式將使市民更容易理解與吸收。在活動舉辦的同時，衛生局也結合民間美髮沙龍舉辦了新春開運義剪活動。這不僅為參與者提供了美髮的機會，更創造了一個幸福城市的共融空間，強調了對弱勢族群的關懷與照顧的精神。這次活動特別注重弱勢群體的參與，透過溫馨關懷的防火宣導暨義剪活動，為這弱勢族群注入滿滿幸福的能量。

▲南消七大東門消防分隊，攜手衛生局舉辦了一場別開生面的關懷及宣導活動，結合防火宣導與新春開運精神健康義剪活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示對於此次跨局處防火宣導活動深感欣慰。這次活動的成功不僅來自東門分隊的用心策劃，也得益於衛生局的全力支持，以及市民的熱情參與。他強調，這場活動不僅僅是一次新春慶典，更是一次成功的防火宣導與社區關懷的結合。透過這次活動，成功地將防火意識融入了社區節慶中，讓居民在歡樂的氛圍中學到實用的安全知識。

▲南消七大東門消防分隊，攜手衛生局舉辦了一場別開生面的關懷及宣導活動，結合防火宣導與新春開運精神健康義剪活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯對此次防火宣導暨義剪活動表示滿意，並給予高度的評價。他讚揚活動的目的性，並強調了防火宣導對社區的深遠意義。李明峯局長表示，這次活動不僅提供弱勢關懷，更是在慶典氛圍中強化市民的防火意識。

▲南消七大東門消防分隊，攜手衛生局舉辦了一場別開生面的關懷及宣導活動，結合防火宣導與新春開運精神健康義剪活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲對這次社區活動給予全面支持和高度讚譽。他感謝所有舉辦活動的東門分隊及衛生局，強調跨局處的宣導暨關懷活動，體現了政府和社區攜手合作的典範。黃偉哲市長表示，政府對社區安全的關切不僅體現在宣導活動中，更體現對韌性防災社區的全方位支持。

ET快訊
高雄面交慘被騙！抱1000萬鈔票回家　只有2萬是真鈔
快訊／國3南下又連環車禍！6車追撞…回堵2公里
退伍2年才發現！　「持1證明」可免役
阿嬤硬撐投票倒下離世　賴清德感動：民進黨言行都要對得起人民
快訊／國3南下「9車連環撞」！　回堵3km
民進黨人事異動　落選立委接任副祕
旅行社震驚！　遭突襲氣憤：年夜飯都吃不下
國巨年終開獎！　員工不滿PO文
快訊／赴陸旅遊團即起停招　賴清德：遺憾中國未釋善意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快樂迎新年！「桃喜居」長輩動手動腦作飾品　帶回和家人分享　

去年中秋20分鐘拚20萬！許淑華、張麗善年前再直播行銷農特產

虎尾科技大學與Garmin合作啟動　教育學程每月薪資逾30K

屏東婦遺失手機　兒子剛好來電詢問…枋寮警：幫你撿到了

屏東市5大醫院通過衛福部評鑑　市長周佳琪：繼續提供優質服務

雲林擴大斗六、虎尾公共自行車租賃網　引進450智慧自行車

年節送暖！關懷桃園老福機構住民　社會局長致贈春節福袋

台南市消防之友會第六辦事處　龍年前夕春節慰問打火兄弟

屏東警春節守護民眾真給力　警友發紅包同仁「龍」歡喜

丹大林道封路4個月2／1開放申請　警積極取締交通違規和噪音車

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

快樂迎新年！「桃喜居」長輩動手動腦作飾品　帶回和家人分享　

去年中秋20分鐘拚20萬！許淑華、張麗善年前再直播行銷農特產

虎尾科技大學與Garmin合作啟動　教育學程每月薪資逾30K

屏東婦遺失手機　兒子剛好來電詢問…枋寮警：幫你撿到了

屏東市5大醫院通過衛福部評鑑　市長周佳琪：繼續提供優質服務

雲林擴大斗六、虎尾公共自行車租賃網　引進450智慧自行車

年節送暖！關懷桃園老福機構住民　社會局長致贈春節福袋

台南市消防之友會第六辦事處　龍年前夕春節慰問打火兄弟

屏東警春節守護民眾真給力　警友發紅包同仁「龍」歡喜

丹大林道封路4個月2／1開放申請　警積極取締交通違規和噪音車

統一獅「雙獅會」陣容出爐　古林睿煬紅白戰登板飆速154

美國全力圍堵下　傳中芯準備生產華為高階5奈米晶片

幫銀行護送5千萬新鈔至分行　桃警荷槍實彈全程戒備順利送達

「小心道路結冰」毛球狗狗親曬翻車示範圖　主人笑：牠喜歡躺著玩

《非殺人》N次反轉！隋棠鬼魂現身網讚好辣　劉冠廷表現「輝煌演技」

快訊／國3龍井連環事故！5轎車、1貨車追撞…回堵2K

馬爾濟斯一心思念她　姊姊計畫買房接到身邊卻來不及了

桃園買房自住或新北買房投資？網看預算不挺：乖乖當桃園人

經濟部再擴大輸俄管制範圍　3／8起禁止77項工具機對俄出口

快樂迎新年！「桃喜居」長輩動手動腦作飾品　帶回和家人分享　

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

陳致中出獄回家了！深夜發文：如夢一場

陳致中假釋通過出獄了！

春節不打烊　桃園兩大漁港魚貨足景點美

春節南警整理交通狀況報乎你知

黃偉哲率隊慰勉警察、協勤民力、憲兵

桃榮分享軟質美食　長輩共享年節美味

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁

2024桃園燈會搭接駁車　送限量小提燈、抽黃金

新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

長庚科大范君瑜校長　獲選台灣護理學會副理事長

春節連假即將來臨　侯友宜：工區圍籬退路於民

觀音亭街興尊宮一甲子來沒送神問事至年底

除夕到初四台中路邊停車不收費

桃園馬村設計實驗室　即起迄3/3日成果展

更多熱門

相關新聞

饗食天堂夢時代店2人感染諾羅病毒　業者回應

饗食天堂夢時代店2人感染諾羅病毒　業者回應

人氣吃到飽餐廳饗食天堂夢時代旗艦店驚傳有2名消費者日前用餐後，出現上吐下瀉症狀，就醫發現疑似感染諾羅毒，高雄市衛生局前往疫調，發現有部分衛生缺失，要求限期改善。饗賓餐旅對此表示，配合食安政策所需，今日夢時代店暫停營業一天，對於此異動所影響的部分顧客用餐行程，餐廳會積極聯繫與提供最適切的安排。

即／饗食天堂夢時代店　2人疑感染諾羅病毒

即／饗食天堂夢時代店　2人疑感染諾羅病毒

遭王必勝質疑「搶快公布」！台中衛生局撇委屈

遭王必勝質疑「搶快公布」！台中衛生局撇委屈

南消一大柳營分隊持續推動企業自主防災演練

南消一大柳營分隊持續推動企業自主防災演練

「新希望秀出愛」開運義剪心理健康宣導

「新希望秀出愛」開運義剪心理健康宣導

關鍵字：

南消衛生局新春防火宣導義剪

讀者迴響

熱門新聞

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

薇姿撤台官方證實了！

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面