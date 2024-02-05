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大陸 大陸焦點 特派現場

陸股狂跌股民怒了！官方急宣布：發現「惡意做空」砸盤出貨

▲▼陸股5000支都在跌！上證指數再度失守2700點大關。（圖／CFP）

▲陸股表現低迷，股民投資信心遭到打擊。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸股市近期大幅下跌，大批股民在網路上留言抱怨，甚至還有人對官方的證監會開罵。對此，大陸證監會5日晚間宣布，近期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資人合法權益，已經發現多起涉嫌操縱市場惡意做空案件。

證監會提到，某違法集團控制100多個證券帳戶操縱某股票，利用連續拉抬、對倒交易等手法影響股價，其後又伺機清倉式砸盤出貨，導致個股價格盤中閃崩、連續跌停，累計賣出27億元（人民幣），非法獲利約1.3億元。

證監會指出，某投資機構實控人透過打壓股價、低位吸籌、連續拉抬等手法操縱20餘檔股票價格，導致個股價格快速波動，甚至日內出現「天地板」等極端行情，從中交易非法獲利1.4億元。

▲▼陸股,上證指數,滬指。（圖／CFP）

證監會說，某違法者利用資金優勢，動用數億元在期貨交易所眾多期貨產品頻繁虛假報單，製造交易假象，誘騙其他投資者，並藉機賣出獲利4000餘萬元。

證監會強調，他們堅持對影響股市穩定運作、損害投資人合法權益的違法行為快速反應、堅決查處，會同公安機關迅速展開收網行動，嚴肅依法追責。

證監會還說，操縱市場惡意做空，嚴重侵蝕老百姓的「錢袋子」，已經站到了全體股民的對立面，擾亂股市健康穩定運行的正常節奏，「證監會將保持『零容忍』高壓態勢，堅決重拳打擊，讓膽敢違法操縱、惡意做空者『傾家蕩產、牢底坐穿』。在此警示，莫要以身試法、火中取栗。」

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